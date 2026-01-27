https://ria.ru/20260127/tramp-2070472082.html
FT узнала, почему в Давосе не подписали план по восстановлению Украины
FT узнала, почему в Давосе не подписали план по восстановлению Украины - РИА Новости, 27.01.2026
FT узнала, почему в Давосе не подписали план по восстановлению Украины
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский не подписали в Давосе соглашение о восстановлении Украины, так как решили, что его еще нужно доработать, пишет... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:22:00+03:00
2026-01-27T09:22:00+03:00
2026-01-27T10:48:00+03:00
в мире
украина
сша
давос
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069767147_111:302:2949:1898_1920x0_80_0_0_c2b4060ffca4f4782d98004db48602f6.jpg
https://ria.ru/20260125/zelenskiy-2070191571.html
украина
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069767147_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_b0c305fe8178879b248882bb1d35ae85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, давос, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, США, Давос, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
FT узнала, почему в Давосе не подписали план по восстановлению Украины
FT: Трамп и Зеленский признали, что план восстановления Украины нужно доработать