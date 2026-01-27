Рейтинг@Mail.ru
09:22 27.01.2026 (обновлено: 10:48 27.01.2026)
FT узнала, почему в Давосе не подписали план по восстановлению Украины
FT узнала, почему в Давосе не подписали план по восстановлению Украины

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский не подписали в Давосе соглашение о восстановлении Украины, так как решили, что его еще нужно доработать, пишет газета Financial Times.
"Ключевая причина, почему соглашение о процветании Украины остается неподписанным, заключается в том, что Зеленский и Трамп в Давосе согласились, что документ нуждается в доработке", — говорится в публикации.
При этом на прошлой неделе Financial Times утверждала, что объявление о договоренности по восстановлению Украины отложили на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенному Трампом Совету мира по Газе.
Газета Politico, со своей стороны, написала, что план по восстановлению Украины стал частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать с Москвой и Киевом. В документе 18 страниц, он рассчитан на десять лет. Для восстановления Украины США и Евросоюз надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств.
Киеву также гарантируется быстрый путь к членству в ЕС, что, как утверждает Politico, вызвало обеспокоенность у нескольких лидеров европейских государств.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Бурные овации". Выходка Зеленского в Давосе поразила экс-премьера Украины
25 января, 17:01
25 января, 17:01
 
Заголовок открываемого материала