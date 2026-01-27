СМИ: Трамп встретился с главой МВБ США на фоне беспорядков в Миннеаполисе

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провёл в Овальном кабинете двухчасовую встречу с главой министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм на фоне беспорядков в Миннеаполисе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Трамп встретился в понедельник вечером (по местному времени - ред.) в Овальном кабинете с министром внутренней безопасности Кристи Ноэм и её главным советником Кори Левандовски. Встреча длилась почти два часа, поскольку его администрация пытается изменить свою стратегию после того, как в выходные федеральные агенты убили второго жителя Миннеаполиса", - говорится в публикации.
По информации источников издания, встреча состоялась по просьбе Ноэм. Как пишет New York Times со ссылкой на источники, во время встречи Трамп не говорил о каких-либо рисках для работы Ноэм или Левандовски. Издание отмечает, что на встрече присутствовали несколько главных советников Трампа, в том числе глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт и директор по связям с общественностью Белого дома Стивен Ченг.
Беспорядки в городе начались на фоне рейдов иммиграционной службы (ICE), которые привели к двум инцидентам стрельбы со смертельным исходом. 7 января сотрудник ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий.