Бессент рассказал, что премьер Канады пытался сделать в разговоре с Трампом - РИА Новости, 27.01.2026
06:44 27.01.2026
Бессент рассказал, что премьер Канады пытался сделать в разговоре с Трампом
Бессент рассказал, что премьер Канады пытался сделать в разговоре с Трампом - РИА Новости, 27.01.2026
Бессент рассказал, что премьер Канады пытался сделать в разговоре с Трампом
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в понедельник попытался взять... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T06:44:00+03:00
2026-01-27T06:44:00+03:00
в мире
канада
сша
давос
дональд трамп
марк карни
скотт бессент
в мире, канада, сша, давос, дональд трамп, марк карни, скотт бессент
В мире, Канада, США, Давос, Дональд Трамп, Марк Карни, Скотт Бессент
Бессент рассказал, что премьер Канады пытался сделать в разговоре с Трампом

Бессент: Карни в разговоре с Трампом попытался взять назад сказанное в Давосе

Марк Карни и Дональд Трамп
Марк Карни и Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Марк Карни и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в понедельник попытался взять назад некоторые из своих заявлений, сделанных во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Выступая на форуме в Швейцарии, Карни сказал, что его страна поддерживает право Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова на фоне претензий Трампа на приобретение этой территории. Канадский премьер также отметил, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка.
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Премьер Канады пообещал жесткий пересмотр торгового соглашения с США
Вчера, 17:46
"Я был в Овальном кабинете вместе с президентом, он разговаривал с премьер-министром Карни, который очень активно пытался взять назад некоторые из неудачных заявлений, сделанных им в Давосе", - сказал Бессент в интервью Fox News.
Ранее Трамп сообщил, что отозвал приглашение вступить в "Совет мира" по Газе, направленное канадскому премьеру, после его выступления в Давосе.
До этого американский лидер неоднократно заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов, так как она "полностью зависит от Вашингтона".
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент
25 января, 19:36
 
