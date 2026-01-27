https://ria.ru/20260127/tramp-2070458822.html
Бессент рассказал, что премьер Канады пытался сделать в разговоре с Трампом
Бессент рассказал, что премьер Канады пытался сделать в разговоре с Трампом
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что премьер-министр Канады Марк Карни в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в понедельник попытался взять... РИА Новости, 27.01.2026
Бессент рассказал, что премьер Канады пытался сделать в разговоре с Трампом
Бессент: Карни в разговоре с Трампом попытался взять назад сказанное в Давосе