Трамп во вторник выступит с речью в Айове

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с речью в штате Айова, сообщает Белый дом.

Как следует из графика американского лидера, во вторник Трамп отправится из Вашингтона в Клайв, недалеко от административного центра штата Айова , города Де-Мойн

"В три часа по полудни по центральному стандартному времени (полночь среды мск) президент выступит с речью", - говорится в расписании Трампа.

В Белом доме ранее сообщили, что речь будет касаться доступности жизни.