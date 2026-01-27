https://ria.ru/20260127/tramp-2070454447.html
Трамп во вторник выступит с речью в Айове
Трамп во вторник выступит с речью в Айове
Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с речью в штате Айова, сообщает Белый дом. РИА Новости, 27.01.2026
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник выступит с речью в штате Айова, сообщает Белый дом.
Как следует из графика американского лидера, во вторник Трамп
отправится из Вашингтона
в Клайв, недалеко от административного центра штата Айова
, города Де-Мойн
.
"В три часа по полудни по центральному стандартному времени (полночь среды мск) президент выступит с речью", - говорится в расписании Трампа.
В Белом доме ранее сообщили, что речь будет касаться доступности жизни.
Американские СМИ ранее сообщали, что Трамп перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в конгресс сократит количество международных поездок, сосредоточившись на командировках внутри страны. Республиканец сетует, что исторически его партии, несмотря на все старания и экономические достижения, грозит поражение на выборах: оппозиция традиционно забирает большинство мандатов в законодательные органы.