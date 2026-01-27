Рейтинг@Mail.ru
Министр ВМС США опубликовал новое изображение Трампа с пингвином - РИА Новости, 27.01.2026
04:03 27.01.2026
Министр ВМС США опубликовал новое изображение Трампа с пингвином
Министр ВМС США опубликовал новое изображение Трампа с пингвином - РИА Новости, 27.01.2026
Министр ВМС США опубликовал новое изображение Трампа с пингвином
Министр ВМС США Джон Фелан выложил в сеть новую картинку с президентом Дональдом Трампом и пингвином на фоне подлодки вслед за публикацией Белого дома, на... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T04:03:00+03:00
2026-01-27T04:03:00+03:00
в мире
гренландия
дональд трамп
военно-морские силы сша
гренландия
в мире, гренландия, дональд трамп, военно-морские силы сша
В мире, Гренландия, Дональд Трамп, Военно-морские силы США
Министр ВМС США опубликовал новое изображение Трампа с пингвином

Министр ВМС США Фелан опубликовал новое изображение Трампа с пингвином

Изображение, опубликованное в официальном аккаунте министра ВМС США Джона Фелана
Изображение, опубликованное в официальном аккаунте министра ВМС США Джона Фелана - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Изображение, опубликованное в официальном аккаунте министра ВМС США Джона Фелана
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Министр ВМС США Джон Фелан выложил в сеть новую картинку с президентом Дональдом Трампом и пингвином на фоне подлодки вслед за публикацией Белого дома, на которой был изображен американский лидер в компании этой птицы на фоне Гренландии.
"Пингвин знает: стальные корпуса, железная воля, золотой флот", – подписал изображение Фелан в соцсети Х.
Пингвинов, превратившихся по инициативе чиновников в верных спутников американского лидера, изобразили и в саду Белого дома. Именно эту картинку в выходные репостнул заместитель главы пресс-службы в ходе спора о том, обитают ли эти птицы в Гренландии. Однако самого Трампа на этом снимке не было.
Первая публикация белого дома из серии "Трамп и пингвины" вызвала споры в соцсетях из-за того, что эти птицы не обитают в данном регионе. На критику администрация ответила ироничным комментарием о том, что пингвину все равно на мнение других.
