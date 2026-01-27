https://ria.ru/20260127/tramp-2070447486.html
Трамп заявил об ускорении освобождения политических заключенных в Венесуэле
Трамп заявил об ускорении освобождения политических заключенных в Венесуэле - РИА Новости, 27.01.2026
Трамп заявил об ускорении освобождения политических заключенных в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп объявил об ускорении освобождения политических заключённых в Венесуэле и поблагодарил руководство страны за этот шаг. РИА Новости, 27.01.2026
в мире
Трамп заявил об ускорении освобождения политических заключенных в Венесуэле
Трамп: Венесуэла освобождает политзаключенных ускоренными темпами