Трамп заявил об очень хорошем телефонном разговоре с мэром Миннеаполиса

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень хороший телефонный разговор с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем на фоне протестов в городе.
"Я только что провёл очень хороший телефонный разговор с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем. Достигнут значительный прогресс! (Куратор вопросов охраны границы США в Белом доме - ред.) Том Хоман встретится с ним завтра, чтобы продолжить обсуждение", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В ходе прошедших выходных в Миннеаполисе (штат Миннесота) правоохранитель застрелил вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда - по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - ранее правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции. На этом фоне в городе продолжаются массовые протесты. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.