Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи - РИА Новости, 27.01.2026
01:12 27.01.2026 (обновлено: 06:03 27.01.2026)
Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи
Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи
Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив местных законодателей в затягивании ратификации соглашения со Штатами.
"Из-за того, что корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является его прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары, попадающие под действие взаимных пошлин, с 15% до 25%", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Администрация южнокорейского президента заявила, что Белый дом не направлял Сеулу официального уведомления о возможном повышении пошлин. Южная Корея планирует провести по данному вопросу экстренное совещание с участием профильных министерств и ведомств. Как сообщили в администрации, министр промышленности, торговли и ресурсов Ким Чжон Гван, находящийся сейчас в Канаде, также в ближайшее время посетит США для обсуждения данного вопроса с министром торговли Говардом Латником.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп объяснил, для чего нужны пошлины на импорт
21 января, 17:44
 
