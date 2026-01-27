Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи

ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив местных законодателей в затягивании ратификации соглашения со Штатами.

Администрация южнокорейского президента заявила, что Белый дом не направлял Сеулу официального уведомления о возможном повышении пошлин. Южная Корея планирует провести по данному вопросу экстренное совещание с участием профильных министерств и ведомств. Как сообщили в администрации, министр промышленности, торговли и ресурсов Ким Чжон Гван, находящийся сейчас в Канаде, также в ближайшее время посетит США для обсуждения данного вопроса с министром торговли Говардом Латником.