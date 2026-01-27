https://ria.ru/20260127/tramp-2070445609.html
Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи
Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи - РИА Новости, 27.01.2026
Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи
Президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив местных законодателей в затягивании ратификации... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T01:12:00+03:00
2026-01-27T01:12:00+03:00
2026-01-27T06:03:00+03:00
в мире
южная корея
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_853a6d879b9517c8a082bc16cb20c1a6.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069377164.html
южная корея
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8182cda370db2eecf77da6be5fbb776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, дональд трамп
В мире, Южная Корея, США, Дональд Трамп
Трамп объявил о повышении пошлин для Южной Кореи
Трамп повысит пошлины для Южной Кореи до 25%
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%, обвинив местных законодателей в затягивании ратификации соглашения со Штатами.
"Из-за того, что корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является его прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары, попадающие под действие взаимных пошлин, с 15% до 25%", — написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Администрация южнокорейского президента заявила, что Белый дом не направлял Сеулу официального уведомления о возможном повышении пошлин. Южная Корея планирует провести по данному вопросу экстренное совещание с участием профильных министерств и ведомств. Как сообщили в администрации, министр промышленности, торговли и ресурсов Ким Чжон Гван, находящийся сейчас в Канаде, также в ближайшее время посетит США для обсуждения данного вопроса с министром торговли Говардом Латником.