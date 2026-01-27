https://ria.ru/20260127/tramp-2070442020.html
СМИ: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой
СМИ: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой
Президент США Дональд Трамп отметил, что ситуация с Ираном остается изменчивой, но не стал раскрывать возможные действия Вашингтона на фоне продолжающейся... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T00:19:00+03:00
2026-01-27T00:19:00+03:00
2026-01-27T00:19:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:311:3072:2038_1920x0_80_0_0_274561913a26ebe4a3957afa642d7841.jpg
https://ria.ru/20260126/iran-2070384646.html
https://ria.ru/20260124/iran-2070009312.html
сша
иран
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069560598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b57619945f11bfc08d7b28db2c9ec7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
СМИ: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой
Axios: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой