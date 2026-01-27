Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой
00:19 27.01.2026
СМИ: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой
Президент США Дональд Трамп отметил, что ситуация с Ираном остается изменчивой, но не стал раскрывать возможные действия Вашингтона на фоне продолжающейся... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T00:19:00+03:00
2026-01-27T00:19:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
сша
иран
вашингтон (штат)
СМИ: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой

Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отметил, что ситуация с Ираном остается изменчивой, но не стал раскрывать возможные действия Вашингтона на фоне продолжающейся эскалации в отношениях между странами, сообщает портал Axios.
"Президент Трамп сказал в интервью, что ситуация с Ираном остается изменчивой… При этом он отказался обсуждать варианты (действий США – ред.), представленные ему командой национальной безопасности, или какой из них он предпочитает", - сообщает Axios.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Аракчи обменивается посланиями с Уиткоффом, заявил постпред Ирана в ООН
Вчера, 17:57
Ранее в четверг Центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосной группы Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане.
Трамп 22 января заявил, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
США считают, что Иран может попытаться получить ядерное оружие
24 января, 03:33
 
