СМИ: Канада и Индия расширят взаимную торговлю нефтью и газом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Канада и Индия намерены взять на себя обязательство расширить взаимную торговлю нефтью и газом, передает агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
"Канада и Индия пообещают расширить торговлю нефтью и газом, поскольку страны перезапускают свои отношения после дипломатического охлаждения. Оттава возьмёт на себя обязательство поставлять больше сырой нефти, сжиженного природного газа и сжиженного углеводородного газа в Индию, в то время как Нью-Дели отправит больше нефтепродуктов в Канаду после встречи канадского министра энергетики Тима Ходжсона и индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министры встретятся на Гоа во вторник. Как пишет Блумберг со ссылкой на документ, Ходжсон и Пури также обязуются содействовать увеличению взаимных инвестиций в энергетические секторы двух стран и изучать возможности сотрудничества в таких областях, как водород, биотопливо, аккумуляторы, важнейшие полезные ископаемые, системы электроснабжения и использование искусственного интеллекта в энергетической отрасли.
