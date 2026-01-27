Рейтинг@Mail.ru
06:46 27.01.2026
СМИ: Канада и Индия расширят взаимную торговлю нефтью и газом
СМИ: Канада и Индия расширят взаимную торговлю нефтью и газом
в мире, индия, канада, оттава
В мире, Индия, Канада, Оттава
© AP Photo / Angie WangФлаг Канады
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Канада и Индия намерены взять на себя обязательство расширить взаимную торговлю нефтью и газом, передает агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
"Канада и Индия пообещают расширить торговлю нефтью и газом, поскольку страны перезапускают свои отношения после дипломатического охлаждения. Оттава возьмёт на себя обязательство поставлять больше сырой нефти, сжиженного природного газа и сжиженного углеводородного газа в Индию, в то время как Нью-Дели отправит больше нефтепродуктов в Канаду после встречи канадского министра энергетики Тима Ходжсона и индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министры встретятся на Гоа во вторник. Как пишет Блумберг со ссылкой на документ, Ходжсон и Пури также обязуются содействовать увеличению взаимных инвестиций в энергетические секторы двух стран и изучать возможности сотрудничества в таких областях, как водород, биотопливо, аккумуляторы, важнейшие полезные ископаемые, системы электроснабжения и использование искусственного интеллекта в энергетической отрасли.
В АЭИ оценили перспективы отказа Индии от российской нефти
14 января, 15:30
 
