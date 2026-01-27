https://ria.ru/20260127/torgovets-2070595535.html
Тюменский торговец воровал в гипермаркетах фрукты и овощи для своего киоска
Тюменский торговец воровал в гипермаркетах фрукты и овощи для своего киоска
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Тюменский торговец украл 1,4 тонны огурцов и 400 килограммов бананов в двух гипермаркетах, чтобы продать их в своем киоске на рынке, возбуждены уголовные дела, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В полицию Тюмени
поступили сообщения от представителей двух городских гипермаркетов о кражах огурцов и бананов в огромном количестве. Сотрудники подразделения уголовного розыска установили, что к восьми эпизодам хищений причастен один человек – 31‑летний местный житель. Подозреваемый был задержан полицейскими по месту жительства", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что мужчина является индивидуальным предпринимателем, в течение недели он приходил в магазины, брал гидравлическую тележку для перевозки поддонов и загружал в неё коробки с фруктами и овощами. Затем на кассах самообслуживания оплачивал небольшую часть товара и покидал магазины. Если же охранник пытался его остановить, мужчина показывал чек и утверждал, что все оплачено. В дальнейшем он грузил продукты в машину и отвозил в свой киоск на рынке для продажи.
"Установлено, что злоумышленник семь раз посещал гипермаркет на улице Алебашевской и похитил оттуда суммарно 1,4 тонны огурцов. Кроме того, он вынес 400 килограммов бананов из магазина на улице Мельникайте. Общая сумма причинённого им ущерба составила около 300 тысяч рублей", - рассказали в МВД.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о краже, мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.