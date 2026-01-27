Рейтинг@Mail.ru
Тюменский торговец воровал в гипермаркетах фрукты и овощи для своего киоска - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/torgovets-2070595535.html
Тюменский торговец воровал в гипермаркетах фрукты и овощи для своего киоска
Тюменский торговец воровал в гипермаркетах фрукты и овощи для своего киоска - РИА Новости, 27.01.2026
Тюменский торговец воровал в гипермаркетах фрукты и овощи для своего киоска
Тюменский торговец украл 1,4 тонны огурцов и 400 килограммов бананов в двух гипермаркетах, чтобы продать их в своем киоске на рынке, возбуждены уголовные дела,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:48:00+03:00
2026-01-27T16:48:00+03:00
происшествия
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260122/moskva-2069515595.html
https://ria.ru/20260126/zabajkale-2070296863.html
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень
Происшествия, Тюмень
Тюменский торговец воровал в гипермаркетах фрукты и овощи для своего киоска

В Тюмени торговец украл 1,4 тонны огурцов и 400 кг бананов для своего киоска

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Тюменский торговец украл 1,4 тонны огурцов и 400 килограммов бананов в двух гипермаркетах, чтобы продать их в своем киоске на рынке, возбуждены уголовные дела, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В полицию Тюмени поступили сообщения от представителей двух городских гипермаркетов о кражах огурцов и бананов в огромном количестве. Сотрудники подразделения уголовного розыска установили, что к восьми эпизодам хищений причастен один человек – 31‑летний местный житель. Подозреваемый был задержан полицейскими по месту жительства", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Москве экс-работник автосалона украл более 25 иномарок со стоянки фирмы
22 января, 11:13
Выяснилось, что мужчина является индивидуальным предпринимателем, в течение недели он приходил в магазины, брал гидравлическую тележку для перевозки поддонов и загружал в неё коробки с фруктами и овощами. Затем на кассах самообслуживания оплачивал небольшую часть товара и покидал магазины. Если же охранник пытался его остановить, мужчина показывал чек и утверждал, что все оплачено. В дальнейшем он грузил продукты в машину и отвозил в свой киоск на рынке для продажи.
"Установлено, что злоумышленник семь раз посещал гипермаркет на улице Алебашевской и похитил оттуда суммарно 1,4 тонны огурцов. Кроме того, он вынес 400 килограммов бананов из магазина на улице Мельникайте. Общая сумма причинённого им ущерба составила около 300 тысяч рублей", - рассказали в МВД.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о краже, мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Забайкалье осудили мошенника, похитившего 49 миллионов рублей
26 января, 12:00
 
ПроисшествияТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала