Тюменский торговец воровал в гипермаркетах фрукты и овощи для своего киоска

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Тюменский торговец украл 1,4 тонны огурцов и 400 килограммов бананов в двух гипермаркетах, чтобы продать их в своем киоске на рынке, возбуждены уголовные дела, сообщается на сайте МВД Медиа.

"В полицию Тюмени поступили сообщения от представителей двух городских гипермаркетов о кражах огурцов и бананов в огромном количестве. Сотрудники подразделения уголовного розыска установили, что к восьми эпизодам хищений причастен один человек – 31‑летний местный житель. Подозреваемый был задержан полицейскими по месту жительства", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина является индивидуальным предпринимателем, в течение недели он приходил в магазины, брал гидравлическую тележку для перевозки поддонов и загружал в неё коробки с фруктами и овощами. Затем на кассах самообслуживания оплачивал небольшую часть товара и покидал магазины. Если же охранник пытался его остановить, мужчина показывал чек и утверждал, что все оплачено. В дальнейшем он грузил продукты в машину и отвозил в свой киоск на рынке для продажи.

"Установлено, что злоумышленник семь раз посещал гипермаркет на улице Алебашевской и похитил оттуда суммарно 1,4 тонны огурцов. Кроме того, он вынес 400 килограммов бананов из магазина на улице Мельникайте. Общая сумма причинённого им ущерба составила около 300 тысяч рублей", - рассказали в МВД.