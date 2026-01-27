https://ria.ru/20260127/timoshenko-2070579245.html
Тимошенко заочно арестовали в декабре 2025 года, сообщила Генпрокуратура
Тимошенко заочно арестовали в декабре 2025 года, сообщила Генпрокуратура - РИА Новости, 27.01.2026
Тимошенко заочно арестовали в декабре 2025 года, сообщила Генпрокуратура
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с июля 2024 года объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года заочно арестована в России, сообщила... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:02:00+03:00
2026-01-27T16:02:00+03:00
2026-01-27T16:10:00+03:00
россия
украина
юлия тимошенко
генеральная прокуратура рф
в мире
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067837440_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_9eb2174cd60dbc794906cb683c27e77b.jpg
https://ria.ru/20260123/timoshenko-2069934489.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067837440_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b23b023bc3877a753c359966fbf219ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, юлия тимошенко, генеральная прокуратура рф, в мире, москва
Россия, Украина, Юлия Тимошенко, Генеральная прокуратура РФ, В мире, Москва
Тимошенко заочно арестовали в декабре 2025 года, сообщила Генпрокуратура
Генпрокуратура: Тимошенко объявили в международный розыск в июле 2024 года