Тимошенко заочно арестовали в декабре 2025 года, сообщила Генпрокуратура - РИА Новости, 27.01.2026
16:02 27.01.2026 (обновлено: 16:10 27.01.2026)
Тимошенко заочно арестовали в декабре 2025 года, сообщила Генпрокуратура
Тимошенко заочно арестовали в декабре 2025 года, сообщила Генпрокуратура
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с июля 2024 года объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года заочно арестована в России, сообщила... РИА Новости, 27.01.2026
россия, украина, юлия тимошенко, генеральная прокуратура рф, в мире, москва
Россия, Украина, Юлия Тимошенко, Генеральная прокуратура РФ, В мире, Москва
Тимошенко заочно арестовали в декабре 2025 года, сообщила Генпрокуратура

Генпрокуратура: Тимошенко объявили в международный розыск в июле 2024 года

© REUTERS / Andrii NesterenkoЮлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с июля 2024 года объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года заочно арестована в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе ГП РФ.
Также в ведомстве сообщили, что Басманный районный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело в отношении Тимошенко о фейках о ВС РФ.
По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России и руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
За Тимошенко внесли всю сумму залога, пишут СМИ
23 января, 17:27
 
