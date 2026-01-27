Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно рассмотрят дело Тимошенко о фейках о ВС России
15:33 27.01.2026
В Москве заочно рассмотрят дело Тимошенко о фейках о ВС России
В Москве заочно рассмотрят дело Тимошенко о фейках о ВС России - РИА Новости, 27.01.2026
В Москве заочно рассмотрят дело Тимошенко о фейках о ВС России
Суд заочно рассмотрит уголовное дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о фейках о ВС РФ, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. РИА Новости, 27.01.2026
В Москве заочно рассмотрят дело Тимошенко о фейках о ВС России

В суд Москвы направили заочное дело Тимошенко о распространении фейков о ВС РФ

© REUTERS / Andrii NesterenkoЮлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Суд заочно рассмотрит уголовное дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о фейках о ВС РФ, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра Украины, общественного и политического деятеля Юлии Тимошенко. Она заочно обвиняется по пп. "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)… Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России и руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
За Тимошенко внесли всю сумму залога, пишут СМИ
23 января, 17:27
 
