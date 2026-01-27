Рейтинг@Mail.ru
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ
04:51 27.01.2026 (обновлено: 13:27 27.01.2026)
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ
2026-01-27T04:51:00+03:00
2026-01-27T13:27:00+03:00
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ

Джонсон: Россия ясно дала понять, что вопрос новых регионов закрыт

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия четко обозначила, что принадлежность новых регионов закрыта для обсуждения, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Они ясно дали понять: Херсон и Запорожье — на веки вечные часть Российской Федерации. То же самое и с Крымом", — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Должна быть аннигилирована": в Киеве сделали заявление после переговоров
03:25
По словам эксперта, все участники переговорного процесса должны это принять и перестать тратить время на попытки что-то изменить.
На фоне этого, пояснил Джонсон, заявления Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок выглядят все более нелепо на фоне поражения Украины на поле боя и полной недееспособности энергетического сектора страны.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Спиной к стене": в Киеве испугались выходки Зеленского
02:13
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Раннее глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с Конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Усилят атаки": в Европе предупредили о провокации перед переговорами в ОАЭ
04:16
 
