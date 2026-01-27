МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия четко обозначила, что принадлежность новых регионов закрыта для обсуждения, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По словам эксперта, все участники переговорного процесса должны это принять и перестать тратить время на попытки что-то изменить.
На фоне этого, пояснил Джонсон, заявления Владимира Зеленского об отказе от территориальных уступок выглядят все более нелепо на фоне поражения Украины на поле боя и полной недееспособности энергетического сектора страны.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Раннее глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с Конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.