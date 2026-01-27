ФСБ рассказала о подозреваемых в подготовке теракта в Свердловской области

"Через несколько дней я рассказала об этом своим братьям, я спросила, готовы ли они принять участие в выполнении задания Сергея. Они дали согласие. В ходе в одном из сеансов связей мы сообщили Сергею, что мы согласились принять участие в конфиденциальном сотрудничестве с представителем ВСУ. На что он ответил, что на следующий сеанс связи я должна уже быть непосредственно с Алексеем и Артемом, и дал мне задание", - сказала задержанная.