ФСБ рассказала о подозреваемых в подготовке теракта в Свердловской области
ФСБ рассказала о подозреваемых в подготовке теракта в Свердловской области
2026-01-27T10:12:00+03:00
2026-01-27T10:12:00+03:00
2026-01-27T11:34:00+03:00
происшествия
свердловская область
фсб
свердловская область
происшествия, свердловская область, фсб
Происшествия, Свердловская область, ФСБ
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Задержанные агенты Киева пытались устроить теракт на железной дороге в районе одного из заводов Екатеринбурга, следует из предоставленного РИА Новости видео ФСБ РФ.
Ранее ФСБ
сообщила о предотвращении задуманного украинскими спецслужбами теракта на железной дороге в Свердловской области
, задержаны трое россиян. Из видео ведомства выяснилось, что это два брата и сестра.
На первых кадрах видео сестра призналась, что в сентябре 2025 года начала сотрудничать с военнослужащими ВСУ.
"В сентябре 2025 года я установила контакт с военнослужащим ВСУ от администраторов чата от имени Элизабет", - сказал она.
Затем с ней через чат связался администратор по имении Валерий и другой военнослужащий ВСУ по имени Сергей.
"Через несколько дней я рассказала об этом своим братьям, я спросила, готовы ли они принять участие в выполнении задания Сергея. Они дали согласие. В ходе в одном из сеансов связей мы сообщили Сергею, что мы согласились принять участие в конфиденциальном сотрудничестве с представителем ВСУ. На что он ответил, что на следующий сеанс связи я должна уже быть непосредственно с Алексеем и Артемом, и дал мне задание", - сказала задержанная.
По ее словам, Сергей потребовал произвести фотосъемку релейных шкафов.
"Сергей (украинский вербовщик - ред.) дал мне задание произвести фотосъемку релейных шкафов, которые находились по отправленным координатам спутниковой карты. Я совместно с моими двумя братьями отправила Сергею фотографии трех этих релейных шкафов, расположенных на железнодорожных путях в районе одного из заводов Екатеринбурга", - сказала задержанная.
На следующих кадрах один из братьев подтвердил слова своей сестры.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, также осуществляется сбор доказательств с целью квалификации их деяний по ст. 275 (государственная измена) УК РФ
