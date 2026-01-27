https://ria.ru/20260127/terakt-2070477738.html
ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области
ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области - РИА Новости, 27.01.2026
ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области
В Свердловской области задержали трех человек, готовивших теракт на железной дороге, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 27.01.2026
Допрос граждан, завербованных украинскими спецслужбами для совершения теракта
УКРАИНСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ЗАВЕРБОВАЛИ РОДНЫХ БРАТЬЕВ И СЕСТРУ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА НА Ж/Д В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Свердловской области задержали трех человек, готовивших теракт на железной дороге, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Задержаны трое граждан России
1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб", — говорится в заявлении.
Речь идет о двух родных братьях и сестре, которые получали указания от куратора через Telegram.
"Сергей (украинский вербовщик. — Прим. ред.) дал задание произвести фотосъемку релейных шкафов, которые находились по отправленным координатам спутниковой карты <...> на железнодорожных путях в районе одного из заводов Екатеринбурга", — рассказала одна из задержанных.
У них изъяли средства связи, а также инструкции и компоненты для сборки самодельных зажигательных устройств.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Идет сбор доказательств, чтобы квалифицировать это преступление как госизмену.