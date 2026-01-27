ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Свердловской области задержали трех человек, готовивших теракт на железной дороге, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

"Задержаны трое граждан России 1979, 1981 и 1984 годов рождения, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб", — говорится в заявлении.

Речь идет о двух родных братьях и сестре, которые получали указания от куратора через Telegram.

"Сергей (украинский вербовщик. — Прим. ред.) дал задание произвести фотосъемку релейных шкафов, которые находились по отправленным координатам спутниковой карты <...> на железнодорожных путях в районе одного из заводов Екатеринбурга", — рассказала одна из задержанных.

У них изъяли средства связи, а также инструкции и компоненты для сборки самодельных зажигательных устройств.