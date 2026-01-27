https://ria.ru/20260127/taksi-2070627466.html
Россияне смогут проверить наличие у таксистов ОСАГО в реальном времени
Россияне смогут проверить наличие у таксистов ОСАГО в реальном времени
27.01.2026
россия
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Наличие у таксистов в России полиса ОСАГО по состоянию на интересующую дату можно будет проверить в режиме реального времени благодаря интеграции системы ФГИС "Такси" и автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщили
РИА Новости в ситуационно-информационном центре Минтранса России.
"Ситуационно-информационный центр Минтранса России
и АО "Национальная страховая информационная система" (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС "Такси" и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГ
О", - говорится в сообщении.
"Интеграция ФГИС "Такси" и АИС страхования позволит автоматически проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на дату запроса", - уточняется там.
Как отмечают в "СИЦ Минтранса России", сейчас идет процесс сверки базы данных всех автомобилей такси и договоров ОСАГО, выданных для осуществления таксомоторных перевозок. С учетом количества машин во ФГИС "Такси", проверка займет порядка двух недель.
"Таким образом, добросовестные таксисты не пострадают, а благодаря интеграции ФГИС "Такси" и АИС страхования любые попытки недобросовестных водителей обмануть пассажиров и государство будут оперативно обнаружены и пресечены", - заверили в ситуационно-информационном центре Минтранса.