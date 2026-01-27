Россияне смогут проверить наличие у таксистов ОСАГО в реальном времени

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Наличие у таксистов в России полиса ОСАГО по состоянию на интересующую дату можно будет проверить в режиме реального времени благодаря интеграции системы ФГИС "Такси" и автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщили РИА Новости в ситуационно-информационном центре Минтранса России.

"Ситуационно-информационный центр Минтранса России и АО "Национальная страховая информационная система" (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС "Такси" и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГ О", - говорится в сообщении.

"Интеграция ФГИС "Такси" и АИС страхования позволит автоматически проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на дату запроса", - уточняется там.

Как отмечают в "СИЦ Минтранса России", сейчас идет процесс сверки базы данных всех автомобилей такси и договоров ОСАГО, выданных для осуществления таксомоторных перевозок. С учетом количества машин во ФГИС "Такси", проверка займет порядка двух недель.