Россияне смогут проверить наличие у таксистов ОСАГО в реальном времени - РИА Новости, 27.01.2026
18:54 27.01.2026
Россияне смогут проверить наличие у таксистов ОСАГО в реальном времени
Россияне смогут проверить наличие у таксистов ОСАГО в реальном времени - РИА Новости, 27.01.2026
Россияне смогут проверить наличие у таксистов ОСАГО в реальном времени
общество, россия, осаго, такси
Общество, Россия, ОСАГО, Такси
Россияне смогут проверить наличие у таксистов ОСАГО в реальном времени

Наличие у таксистов полиса ОСАГО можно будет проверить в режим реальном времени

Такси. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Наличие у таксистов в России полиса ОСАГО по состоянию на интересующую дату можно будет проверить в режиме реального времени благодаря интеграции системы ФГИС "Такси" и автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, сообщили РИА Новости в ситуационно-информационном центре Минтранса России.
"Ситуационно-информационный центр Минтранса России и АО "Национальная страховая информационная система" (АО НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС "Такси" и базы данных страховщиков АИС страхования в части ОСАГО", - говорится в сообщении.
"Интеграция ФГИС "Такси" и АИС страхования позволит автоматически проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на дату запроса", - уточняется там.
Как отмечают в "СИЦ Минтранса России", сейчас идет процесс сверки базы данных всех автомобилей такси и договоров ОСАГО, выданных для осуществления таксомоторных перевозок. С учетом количества машин во ФГИС "Такси", проверка займет порядка двух недель.
"Таким образом, добросовестные таксисты не пострадают, а благодаря интеграции ФГИС "Такси" и АИС страхования любые попытки недобросовестных водителей обмануть пассажиров и государство будут оперативно обнаружены и пресечены", - заверили в ситуационно-информационном центре Минтранса.
В России средняя цена на такси впервые превысила 50 рублей за километр
20 января, 02:08
 
Общество Россия ОСАГО Такси
 
 
