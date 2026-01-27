В ГД предложили зафиксировать цены на такси до соцобъектов в снегопад

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил зафиксировать стоимость поездок на такси до социально значимых объектов в период непогоды.

"Мы предлагаем цену поездок на такси до социально значимых объектов сделать фиксированной", - сказал Гусев РИА Новости.

Он сообщил, что обратился к службам такси с предложением зафиксировать стоимость поездок до социальных объектов, таких как школы и больницы, чтобы исключить их рост в период непогоды или высокой нагрузки.

"Есть цена у каждого человека примерная до социальных объектов: школы, больницы, детские сады и так далее. И вот для конкретного каждого человека эта цена, компьютерная программа агрегатора, она эту цену знает. Так вот она, эта цена, не должна повышаться никогда, ни в каком случае", - добавил депутат.

По словам Гусева, каждый раз во время снегопадов в Москве возникает вопрос цен на такси. Он считает, что повышение цен на такси в сложный период - это не рыночный механизм, а "спекулятивная история".