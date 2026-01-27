Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили зафиксировать цены на такси до соцобъектов в снегопад - РИА Новости, 27.01.2026
12:53 27.01.2026
В ГД предложили зафиксировать цены на такси до соцобъектов в снегопад
В ГД предложили зафиксировать цены на такси до соцобъектов в снегопад - РИА Новости, 27.01.2026
В ГД предложили зафиксировать цены на такси до соцобъектов в снегопад
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил зафиксировать стоимость поездок на такси до социально значимых объектов в период непогоды. РИА Новости, 27.01.2026
россия
2026
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД предложили зафиксировать цены на такси до соцобъектов в снегопад

В Госдуме предложили зафиксировать цены на такси до больниц и школ в снегопад

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил зафиксировать стоимость поездок на такси до социально значимых объектов в период непогоды.
"Мы предлагаем цену поездок на такси до социально значимых объектов сделать фиксированной", - сказал Гусев РИА Новости.
Он сообщил, что обратился к службам такси с предложением зафиксировать стоимость поездок до социальных объектов, таких как школы и больницы, чтобы исключить их рост в период непогоды или высокой нагрузки.
"Есть цена у каждого человека примерная до социальных объектов: школы, больницы, детские сады и так далее. И вот для конкретного каждого человека эта цена, компьютерная программа агрегатора, она эту цену знает. Так вот она, эта цена, не должна повышаться никогда, ни в каком случае", - добавил депутат.
По словам Гусева, каждый раз во время снегопадов в Москве возникает вопрос цен на такси. Он считает, что повышение цен на такси в сложный период - это не рыночный механизм, а "спекулятивная история".
"А вообще говоря, это должно быть закреплено на законодательном уровне, потому что любые алгоритмы любых платформ должны быть настроены так, что социально значимые для людей вещи, цены на социально значимые для людей вещи, не только на транспорт, не должны повышаться вот таким образом", - подчеркнул парламентарий.
