Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/taksi-2070467252.html
Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси
Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси - РИА Новости, 27.01.2026
Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси
Мобильное приложение "Яндекс Go" предупреждает жителей столицы России о сложностях с вызовом такси из-за ухудшения погоды утром вторника, заметил корреспондент... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:37:00+03:00
2026-01-27T08:37:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
яндекс
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_629afde08eaf7082cc8a6eadda03e9fc.jpg
https://ria.ru/20260126/gosduma-2070379170.html
https://ria.ru/20260126/moskva-2070245968.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1a788364c5161e9c78d1c873f9c168cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, яндекс, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Яндекс, Погода
Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси

Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси из-за непогоды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мобильное приложение "Яндекс Go" предупреждает жителей столицы России о сложностях с вызовом такси из-за ухудшения погоды утром вторника, заметил корреспондент РИА Новости.
Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что около 18% месячной нормы осадков (то есть снега) выпало в ночь на вторник в Москве, до 33% - в Подмосковье.
Занесенные снегом автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Госдуме рассказали, при какой погоде работодатель не поставит прогул
Вчера, 17:34
"Плохая погода. Все хотят уехать на такси и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного", - говорится в мобильном приложении при попытке узнать детализацию цены на поездку.
"Яндекс" также советует воспользоваться общественным транспортом вместо поездки на такси.
При этом спрос на такси в приложении отражается красным цветом, а стоимость поездки выше обычной примерно в три раза.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Вчера, 07:27
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЯндексПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала