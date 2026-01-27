https://ria.ru/20260127/taksi-2070467252.html
Москвичей предупредили о сложностях с вызовом такси
Мобильное приложение "Яндекс Go" предупреждает жителей столицы России о сложностях с вызовом такси из-за ухудшения погоды утром вторника, заметил корреспондент... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:37:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
яндекс
погода
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, яндекс, погода
