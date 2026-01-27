ГД приняла в I чтении проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Госдума в первом чтении обязала операторов связи временно прекращать предоставление услуг по запросу ФСБ.

Предполагается, что мера будет действовать для защиты от угроз безопасности в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами президента и правительства.

При этом самого оператора освободят от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это связано с выполнением законного требования Федеральной службы безопасности.

В июне прошлого года в силу вступил первый пакет мер по защите от мошенников. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.

Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.