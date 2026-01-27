https://ria.ru/20260127/svyaz-2070562481.html
ГД приняла в I чтении проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ
ГД приняла в I чтении проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ - РИА Новости, 27.01.2026
ГД приняла в I чтении проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ
Госдума в первом чтении обязала операторов связи временно прекращать предоставление услуг по запросу ФСБ. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:09:00+03:00
2026-01-27T15:09:00+03:00
2026-01-27T19:36:00+03:00
общество
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
правительство рф
мошенничество
безопасность
кибербезопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937842336_0:24:3003:1713_1920x0_80_0_0_3e8773faf2719b2e44f9eee4a796057b.jpg
https://ria.ru/20250717/peskov-2029670994.html
https://ria.ru/20250905/mintsifra-2040044588.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937842336_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_0ab60512ccc12a00f4ea0b9ddf3acd83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, правительство рф, мошенничество, безопасность, кибербезопасность
Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Правительство РФ, Мошенничество, Безопасность, Кибербезопасность
ГД приняла в I чтении проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ
Госдума в I чтении одобрила приостановку услуг операторами связи по запросу ФСБ
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Госдума в первом чтении обязала операторов связи временно прекращать предоставление услуг по запросу ФСБ.
Предполагается, что мера будет действовать для защиты от угроз безопасности в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами президента и правительства.
При этом самого оператора освободят от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это связано с выполнением законного требования Федеральной службы безопасности.
В июне прошлого года в силу вступил первый пакет мер по защите от мошенников. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
В конце декабря правительство внесло второй комплект предложений для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Комитет Госдумы
по финансовому рынку поддержал его принятие в первом чтении. Законопроект регулирует порядок оперативного взаимодействия операторов связи, банков и госорганов с использованием ГИС "Антифрод"
в целях пресечения кибермошенничества. Также совершенствуется процедура авторизации на едином портале "Госуслуги".