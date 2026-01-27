Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла в I чтении проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ
15:09 27.01.2026 (обновлено: 19:36 27.01.2026)
ГД приняла в I чтении проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ
Госдума в первом чтении обязала операторов связи временно прекращать предоставление услуг по запросу ФСБ. РИА Новости, 27.01.2026
общество
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
правительство рф
мошенничество
безопасность
кибербезопасность
россия
общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, правительство рф, мошенничество, безопасность, кибербезопасность
Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Правительство РФ, Мошенничество, Безопасность, Кибербезопасность
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Госдума в первом чтении обязала операторов связи временно прекращать предоставление услуг по запросу ФСБ.
Предполагается, что мера будет действовать для защиты от угроз безопасности в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами президента и правительства.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Песков объяснил, с чем связаны ограничения мобильного интернета
17 июля 2025, 12:43
При этом самого оператора освободят от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это связано с выполнением законного требования Федеральной службы безопасности.
В июне прошлого года в силу вступил первый пакет мер по защите от мошенников. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
В конце декабря правительство внесло второй комплект предложений для борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал его принятие в первом чтении. Законопроект регулирует порядок оперативного взаимодействия операторов связи, банков и госорганов с использованием ГИС "Антифрод" в целях пресечения кибермошенничества. Также совершенствуется процедура авторизации на едином портале "Госуслуги".
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Минцифры опубликовало список интернет-сервисов, доступных при ограничениях
5 сентября 2025, 16:38
 
ОбществоРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФПравительство РФМошенничествоБезопасностьКибербезопасность
 
 
