Патриарх Кирилл призвал развивать работу священников в вузах

"Далеко не все вузы стремятся к сотрудничеству с Церковью… Участие священнослужителей в жизни вузов, куда они были назначены кураторами, можно назвать, к сожалению, эпизодическим и не системным. Здесь встречаются две проблемы. С одной стороны, отсутствие у большинства священников возможностей для системной работы в вузах в связи с приходской и епархиальной нагрузкой и несением нескольких послушаний одновременно. Но, с другой стороны, отсутствие во многих вузах времени, специально выделенного для собственно воспитательной, а не привычной развлекательной молодежной работы", - сказал на торжественном мероприятии Рождественских чтений патриарх.