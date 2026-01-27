https://ria.ru/20260127/svyaschenniki-2070622572.html
Патриарх Кирилл призвал развивать работу священников в вузах
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал развивать присутствие и работу священников в вузах на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
"Далеко не все вузы стремятся к сотрудничеству с Церковью… Участие священнослужителей в жизни вузов, куда они были назначены кураторами, можно назвать, к сожалению, эпизодическим и не системным. Здесь встречаются две проблемы. С одной стороны, отсутствие у большинства священников возможностей для системной работы в вузах в связи с приходской и епархиальной нагрузкой и несением нескольких послушаний одновременно. Но, с другой стороны, отсутствие во многих вузах времени, специально выделенного для собственно воспитательной, а не привычной развлекательной молодежной работы", - сказал на торжественном мероприятии Рождественских чтений патриарх.
Епархиальным архиереям необходимо поддерживать священнослужителей, преподающих в светских вузах, вплоть до освобождения их от иных обязанностей, сказал патриарх Кирилл.
"Я бы предложил также и поощрять. Конечно, в зависимости от результатов этой работы", - сказал он.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве
с 25 по 29 января 2026 года. Как ранее уточняли в РПЦ
, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.