Очередную партию гумгруза доставили из Свердловской области в зону СВО
Свердловская область
Свердловская область
 
16:41 27.01.2026
Очередную партию гумгруза доставили из Свердловской области в зону СВО
Очередную партию гумгруза доставили из Свердловской области в зону СВО
Очередную партию гуманитарного груза от "Женского движения "Единой России" в Свердловской области, трудовых коллективов и предпринимателей доставили в зону СВО... РИА Новости, 27.01.2026
Очередную партию гумгруза доставили из Свердловской области в зону СВО

Еще одну партию груза отправила Свердловская область в зону СВО

© Фото : Пресс-служба Заксобрания Свердловской областиПартию гуманитарного груза доставили из Свердловской области в зону СВО
Партию гуманитарного груза доставили из Свердловской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Пресс-служба Заксобрания Свердловской области
Партию гуманитарного груза доставили из Свердловской области в зону СВО
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза от "Женского движения "Единой России" в Свердловской области, трудовых коллективов и предпринимателей доставили в зону СВО по поручению председателя регионального Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной.
"В партии гуманитарного груза – теплые вещи, одеяла, постельные принадлежности, медикаменты, средства гигиены, сладкие новогодние подарки, ударные и разведывательные БПЛА – все то, что было представлено на выставке изделий для бойцов СВО в Законодательном Собрании в конце 2025 года. Предприниматели также передали строительные материалы для обустройства позиций, обогреватели и электрооборудование", - написала Бабушкина в своем телеграм-канале.
Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты в зону СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Липецкая область передала квадрокоптеры, средства связи и защиты в зону СВО
26 января, 18:16
Она уточнила, что всего собрано 50 тонн груза. По ее поручению участие в доставке приняли депутаты Законодательного Собрания Вячеслав Вегнер и Вячеслав Брозовский.
В пресс-службе регионального Заксобрания напомнили, что свердловские депутаты регулярно помогают российским бойцам и жителям Донбасса, отправляют и доставляют гуманитарные грузы в зону спецоперации, в составе которых необходимые военнослужащим вещи, техника, провизия, боевое снаряжение, а также личные посылки и письма для участников СВО.
Работа прифронтового госпиталя - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Для меня это гражданская война". Как врач из Москвы помогает фронту
26 января, 08:00
Весомую поддержку оказывают волонтеры "Женского движения "Единой России", координатором которого в Свердловской области выступает Бабушкина. Участницы проекта регулярно проводят акции в поддержку участников спецоперации. "Женским движением "Единой России" в Свердловской области направлено порядка 4 тысячи тонн гуманитарных грузов. Женщины своими руками вяжут носки, изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи, готовят продукты длительного хранения.
Кроме того, важнейшим направлением деятельности депутатов является совершенствование законодательства в сфере поддержки участников СВО и их семей. За время проведения спецоперации региональными парламентариями принято 33 закона. В частности, с 2026 года у участников СВО появилось право на заключение с государством особого социального контракта, средства которого можно направить на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Эта мера позволит поддержать ветеранов СВО, которые хотят начать свое дело.
Право на меры социальной поддержки, действующие в регионе для участников СВО, получили военнослужащие, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и в регионах, прилегающих к районам спецоперации. Эта же категория военнослужащих, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами, получила право на социальную выплату для приобретения земельного участка.
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Победил страшный диагноз". Как многодетный отец оказался на фронте
25 января, 08:00
 
Свердловская областьСвердловская областьРоссияДонбассЛюдмила БабушкинаЕдиная Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
