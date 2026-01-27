Очередную партию гумгруза доставили из Свердловской области в зону СВО

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза от "Женского движения "Единой России" в Свердловской области, трудовых коллективов и предпринимателей доставили в зону СВО по поручению председателя регионального Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной.

"В партии гуманитарного груза – теплые вещи, одеяла, постельные принадлежности, медикаменты, средства гигиены, сладкие новогодние подарки, ударные и разведывательные БПЛА – все то, что было представлено на выставке изделий для бойцов СВО в Законодательном Собрании в конце 2025 года. Предприниматели также передали строительные материалы для обустройства позиций, обогреватели и электрооборудование", - написала Бабушкина в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что всего собрано 50 тонн груза. По ее поручению участие в доставке приняли депутаты Законодательного Собрания Вячеслав Вегнер и Вячеслав Брозовский.

В пресс-службе регионального Заксобрания напомнили, что свердловские депутаты регулярно помогают российским бойцам и жителям Донбасса, отправляют и доставляют гуманитарные грузы в зону спецоперации, в составе которых необходимые военнослужащим вещи, техника, провизия, боевое снаряжение, а также личные посылки и письма для участников СВО.

Весомую поддержку оказывают волонтеры "Женского движения "Единой России", координатором которого в Свердловской области выступает Бабушкина. Участницы проекта регулярно проводят акции в поддержку участников спецоперации. "Женским движением "Единой России" в Свердловской области направлено порядка 4 тысячи тонн гуманитарных грузов. Женщины своими руками вяжут носки, изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи, готовят продукты длительного хранения.

Кроме того, важнейшим направлением деятельности депутатов является совершенствование законодательства в сфере поддержки участников СВО и их семей. За время проведения спецоперации региональными парламентариями принято 33 закона. В частности, с 2026 года у участников СВО появилось право на заключение с государством особого социального контракта, средства которого можно направить на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Эта мера позволит поддержать ветеранов СВО, которые хотят начать свое дело.