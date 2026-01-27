В ростовском детсаду объяснили видео с детьми на морозе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Запись видео с воспитанниками детсада в Ростове-на-Дону в поддержку бойцов СВО проводилась во время обычной дневной прогулки, никто из детей не замерз, рассказала РИА Новости заведующая детсадом №238 Любовь Лапочкина.

Ранее журналист Анастасия Миронова сообщила о воспитанниках детского сада в Ростове-на-Дону , которых якобы вывели на мороз ради записи видео для командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова

По словам Лапочкиной, видео записывала волонтер, которая пришла в детсад со своей дочкой по предварительной договоренности. "Было 11.15-11.20, нормальная была погода... В это время согласно режиму гуляли на улице, никто специально (детей на улицу – ред.) не выводил", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в начале и конце видео к Алаудинову обращается дочка волонтера, а в середине - воспитанники детсада передают теплые слова всем бойцам СВО.

Лапочкина добавила, что общение с волонтером и запись видео заняли около 20-30 минут, после чего дети пошли кататься на санках и ватрушках. "Все детки здоровы, сегодня все пришли, никто не замерз", - уточнила она.