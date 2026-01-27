https://ria.ru/20260127/svo-2070588803.html
В ростовском детсаду объяснили видео с детьми на морозе
В ростовском детсаду объяснили видео с детьми на морозе - РИА Новости, 27.01.2026
В ростовском детсаду объяснили видео с детьми на морозе
Запись видео с воспитанниками детсада в Ростове-на-Дону в поддержку бойцов СВО проводилась во время обычной дневной прогулки, никто из детей не замерз,... РИА Новости, 27.01.2026
общество
ростов-на-дону
ростовская область
апти алаудинов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Запись видео с воспитанниками детсада в Ростове-на-Дону в поддержку бойцов СВО проводилась во время обычной дневной прогулки, никто из детей не замерз, рассказала РИА Новости заведующая детсадом №238 Любовь Лапочкина.
Ранее журналист Анастасия Миронова сообщила о воспитанниках детского сада в Ростове-на-Дону
, которых якобы вывели на мороз ради записи видео для командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова
.
По словам Лапочкиной, видео записывала волонтер, которая пришла в детсад со своей дочкой по предварительной договоренности. "Было 11.15-11.20, нормальная была погода... В это время согласно режиму гуляли на улице, никто специально (детей на улицу – ред.) не выводил", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в начале и конце видео к Алаудинову обращается дочка волонтера, а в середине - воспитанники детсада передают теплые слова всем бойцам СВО.
Лапочкина добавила, что общение с волонтером и запись видео заняли около 20-30 минут, после чего дети пошли кататься на санках и ватрушках. "Все детки здоровы, сегодня все пришли, никто не замерз", - уточнила она.
Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Ростовской области
, надзорное ведомство проводит проверку информации, размещенной в СМИ по данному вопросу.