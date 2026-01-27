Рейтинг@Mail.ru
В ростовском детсаду объяснили видео с детьми на морозе - РИА Новости, 27.01.2026
16:35 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/svo-2070588803.html
В ростовском детсаду объяснили видео с детьми на морозе
В ростовском детсаду объяснили видео с детьми на морозе
Запись видео с воспитанниками детсада в Ростове-на-Дону в поддержку бойцов СВО проводилась во время обычной дневной прогулки, никто из детей не замерз,... РИА Новости, 27.01.2026
общество, ростов-на-дону, ростовская область, апти алаудинов
Общество, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Апти Алаудинов
В ростовском детсаду объяснили видео с детьми на морозе

В ростовском детсаду пояснили видео с детьми на морозе и обращением к Алаудинову

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Детская площадка
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Детская площадка. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Запись видео с воспитанниками детсада в Ростове-на-Дону в поддержку бойцов СВО проводилась во время обычной дневной прогулки, никто из детей не замерз, рассказала РИА Новости заведующая детсадом №238 Любовь Лапочкина.
Ранее журналист Анастасия Миронова сообщила о воспитанниках детского сада в Ростове-на-Дону, которых якобы вывели на мороз ради записи видео для командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.
По словам Лапочкиной, видео записывала волонтер, которая пришла в детсад со своей дочкой по предварительной договоренности. "Было 11.15-11.20, нормальная была погода... В это время согласно режиму гуляли на улице, никто специально (детей на улицу – ред.) не выводил", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в начале и конце видео к Алаудинову обращается дочка волонтера, а в середине - воспитанники детсада передают теплые слова всем бойцам СВО.
Лапочкина добавила, что общение с волонтером и запись видео заняли около 20-30 минут, после чего дети пошли кататься на санках и ватрушках. "Все детки здоровы, сегодня все пришли, никто не замерз", - уточнила она.
Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Ростовской области, надзорное ведомство проводит проверку информации, размещенной в СМИ по данному вопросу.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Москалькова назвала критику Алаудинова несправедливой
10 декабря 2025, 13:12
 
ОбществоРостов-на-ДонуРостовская областьАпти Алаудинов
 
 
