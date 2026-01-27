https://ria.ru/20260127/svo-2070515484.html
Кадры из зоны спецоперации вызвали переполох в США
Кадры из зоны спецоперации вызвали переполох в США
Украинские силы в результате атаки российских военных потеряли ценный и труднозаменимый вертолет Ми-24, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 27.01.2026
Уничтожение украинских вертолетов Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области
Российские войска уничтожили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области.
Сделали бойцы это с помощью беспилотников "Герань", сообщило Минобороны России.
MWM: ВСУ потеряли ценный и труднозаменимый вертолет после атаки "Гераней"