Кадры из зоны спецоперации вызвали переполох в США - РИА Новости, 27.01.2026
12:27 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/svo-2070515484.html
Кадры из зоны спецоперации вызвали переполох в США
Украинские силы в результате атаки российских военных потеряли ценный и труднозаменимый вертолет Ми-24, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 27.01.2026
Кадры из зоны спецоперации вызвали переполох в США

MWM: ВСУ потеряли ценный и труднозаменимый вертолет после атаки "Гераней"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Украинские силы в результате атаки российских военных потеряли ценный и труднозаменимый вертолет Ми-24, пишет Military Watch Magazine.
"Одной из уничтоженный целей был ударный вертолет советского производства Ми-24, один из самых ценных видов воздушной техники на вооружении украинцев, который довольно сложно заменить", — говорится в публикации.
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Германии сделали заявление о войне с Россией
09:19
Накануне российское Минобороны отчиталось об уничтожении специалистами беспилотных войск двух украинских вертолетов в Кировоградской области.
Ведомство опубликовало видео, на котором беспилотники "Герань" поражают вертолеты Ми-24 и Ми-8 на площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
10:44
 
