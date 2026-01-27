Рейтинг@Mail.ru
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 27.01.2026 (обновлено: 08:11 27.01.2026)
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.01.2026
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации, заслушал доклады по обстановке, отметил... РИА Новости, 27.01.2026
Герасимов проинспектировал группировку "Запад" в зоне СВО
Основные заявления начальника Генштаба: ▪️ Российские войска продолжают наступать на всех направлениях. ▪️ ВС России с начала января 2026 года освободили 17 населённых пунктов, взяли под контроль более 500 кв. км территории. ▪️ Группировка "Запад" освободила Купянск-Узловой, идёт проверка и зачистка городских кварталов. Первая танковая армия на восточном берегу реки Оскол продолжают уничтожение окруженных формирований противника. ▪️ Группировка "Днепр" освободила Новояковлевку. ▪️ Группировка "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, в течение месяца освободила 4 населенных пункта. ▪️ Войска "Южной" группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска, идет уничтожение противника в Константиновке. ▪️ Группировка "Центр" развивает наступление на добропольском направлении, идут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе, Белицком. ▪️ В январе под контроль группировки "Восток" перешли 4 населенных пункта и Днепропетровской и на востоке Запорожской областей. ▪️ Группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья, передовые подразделения в 12-14 км от окраин города. В январе взято под контроль четыре населенных пункта. ▪️ Группировка "Запад" продолжает активные наступательные действия на широком фронте.
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации

Герасимов провел инспекцию группировки войск "Запад" в зоне СВО

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации, заслушал доклады по обстановке, отметил успехи и дал указания, сообщили в Минобороны России.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад".
"Подводя итоги генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия", - следует из сообщения российского военного ведомства.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Герасимов рассказал о наступлении сил "Днепра" в направлении Запорожья
15 января, 08:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий Герасимов
 
 
