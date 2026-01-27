https://ria.ru/20260127/svo-2070461870.html
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации - РИА Новости, 27.01.2026
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации, заслушал доклады по обстановке
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
россия
Герасимов проинспектировал группировку "Запад" в зоне СВО
Основные заявления начальника Генштаба:
▪️ Российские войска продолжают наступать на всех направлениях.
▪️ ВС России с начала января 2026 года освободили 17 населённых пунктов, взяли под контроль более 500 кв. км территории.
▪️ Группировка "Запад" освободила Купянск-Узловой, идёт проверка и зачистка городских кварталов. Первая танковая армия на восточном берегу реки Оскол продолжают уничтожение окруженных формирований противника.
▪️ Группировка "Днепр" освободила Новояковлевку.
▪️ Группировка "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, в течение месяца освободила 4 населенных пункта.
▪️ Войска "Южной" группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска, идет уничтожение противника в Константиновке.
▪️ Группировка "Центр" развивает наступление на добропольском направлении, идут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе, Белицком.
▪️ В январе под контроль группировки "Восток" перешли 4 населенных пункта и Днепропетровской и на востоке Запорожской областей.
▪️ Группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья, передовые подразделения в 12-14 км от окраин города. В январе взято под контроль четыре населенных пункта.
▪️ Группировка "Запад" продолжает активные наступательные действия на широком фронте.
безопасность, россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад" в зоне спецоперации
Герасимов провел инспекцию группировки войск "Запад" в зоне СВО