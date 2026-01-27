Рейтинг@Mail.ru
Из-за ударов ВСУ на прошлой неделе без света остались 1,3 миллиона жителей - РИА Новости, 27.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 27.01.2026
Из-за ударов ВСУ на прошлой неделе без света остались 1,3 миллиона жителей
Из-за ударов ВСУ на прошлой неделе без света остались 1,3 миллиона жителей - РИА Новости, 27.01.2026
Из-за ударов ВСУ на прошлой неделе без света остались 1,3 миллиона жителей
Около 1,3 миллиона жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении на прошлой неделе из-за ударов ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260124/obstrel-2070113761.html
родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Из-за ударов ВСУ на прошлой неделе без света остались 1,3 миллиона жителей

Мирошник: около 1,3 миллиона жителей РФ остались без света из-за ударов ВСУ

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 1,3 миллиона жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении на прошлой неделе из-за ударов ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю около 1 миллиона 300 тысяч мирных жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении, связанными с ударами ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по гражданской энергетической инфраструктуре", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Родион Мирошник
Мирошник прокомментировал обстрел Белгорода
24 января, 22:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
