МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 1,3 миллиона жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении на прошлой неделе из-за ударов ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю около 1 миллиона 300 тысяч мирных жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении, связанными с ударами ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по гражданской энергетической инфраструктуре", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.