Из-за ударов ВСУ на прошлой неделе без света остались 1,3 миллиона жителей
Из-за ударов ВСУ на прошлой неделе без света остались 1,3 миллиона жителей - РИА Новости, 27.01.2026
Из-за ударов ВСУ на прошлой неделе без света остались 1,3 миллиона жителей
Около 1,3 миллиона жителей российских регионов столкнулись с перебоями в энергоснабжении на прошлой неделе из-за ударов ВСУ, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T07:33:00+03:00
2026-01-27T07:33:00+03:00
2026-01-27T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260124/obstrel-2070113761.html
2026
Новости
ru-RU
Из-за ударов ВСУ на прошлой неделе без света остались 1,3 миллиона жителей
