Дело экс-депутата Бальбека передали в суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Дело экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, передано в суд, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемых, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин.
Ранее Бальбеку
продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля. Он находится в СИЗО Симферополя
. Ему вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни.
"Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Руслана Бальбека передано в Киевский районный суд Симферополя", - сказал Анохин.
По его словам, дата предварительного заседания суда пока не определена.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат по взаимодействию со СМИ и ведению официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.