Дело экс-депутата Бальбека передали в суд - РИА Новости, 27.01.2026
23:58 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/sud-2070660854.html
Дело экс-депутата Бальбека передали в суд
Дело экс-депутата Бальбека передали в суд - РИА Новости, 27.01.2026
Дело экс-депутата Бальбека передали в суд
Дело экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, передано в суд, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия, симферополь, руслан бальбек, госдума рф
Происшествия, Симферополь, Руслан Бальбек, Госдума РФ
Дело экс-депутата Бальбека передали в суд

Дело экс-депутата Госдумы Бальбека передали в суд

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Руслан Бальбек. Архивное фото
Руслан Бальбек. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Руслан Бальбек. Архивное фото. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Дело экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, обвиняемого в клевете, передано в суд, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемых, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин.
Ранее Бальбеку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля. Он находится в СИЗО Симферополя. Ему вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни.
"Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Руслана Бальбека передано в Киевский районный суд Симферополя", - сказал Анохин.
По его словам, дата предварительного заседания суда пока не определена.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат по взаимодействию со СМИ и ведению официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.
Происшествия, Симферополь, Руслан Бальбек, Госдума РФ
 
 
