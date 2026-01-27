Защита Бутягина намерена обратиться в ЕСПЧ в случае экстрадиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Защита российского археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше, в случае решения суда о его экстрадиции на Украину намерена обратиться к министру юстиции и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщается в Telegram-канале "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие друзья публикуют новости о нем.
"При негативном решении суда первой инстанции защита подаст апелляцию, и будет назначено заседание в апелляционном суде. Если апелляция будет отклонена, защита перейдет к следующему этапу: обращениям к министру юстиции и в ЕСПЧ, включая запрос о временных мерах для приостановки экстрадиции", - говорится в сообщении в канале.
В Telegram-канале отмечается, что в случае, если апелляция удовлетворена, то по польскому праву апелляционный суд в подавляющем большинстве случаев возвращает дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, после чего следуют новые слушания и, при необходимости, новые апелляции.
"Это долгий, многоступенчатый процесс. На практике это означает, что все это время Александр будет оставаться в польском СИЗО. Напоминаем, что, по оценке адвокатов, весь процесс может занять от 18 до 24 месяцев", - добавляется в сообщении в канале.
Известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу украинской стороны якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней, а позже продлил арест до 4 марта. Как рассказали РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько из них посвящены античному городу Мирмекий, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде
12 января, 20:43