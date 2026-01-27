Защита Бутягина намерена обратиться в ЕСПЧ в случае экстрадиции

В Telegram-канале отмечается, что в случае, если апелляция удовлетворена, то по польскому праву апелляционный суд в подавляющем большинстве случаев возвращает дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, после чего следуют новые слушания и, при необходимости, новые апелляции.

"Это долгий, многоступенчатый процесс. На практике это означает, что все это время Александр будет оставаться в польском СИЗО. Напоминаем, что, по оценке адвокатов, весь процесс может занять от 18 до 24 месяцев", - добавляется в сообщении в канале.