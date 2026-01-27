Суд осудил мужчину за призывы к посягательству на жизнь Путина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы Дениса Шевченко, разместившего в Telegram-канале комментарии с призывами к посягательству на жизнь президента РФ и распространившего ложную информацию о ВС России, сообщил журналистам представитель суда.

По его информации, Шевченко, находясь на территории, где введено военное положение, разместил в своем профиле Telegram-канала комментарии, содержащие призывы к посягательству на жизнь президента Российской Федерации.

Он же 24 июня 2023 года распространил в сети под видом достоверных сообщения с ложной информацией об оставлении соединением ВС РФ позиций в районе проведения СВО и его следовании в направлении Москвы

Уголовное дело было возбуждено по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России.