Суд осудил мужчину за призывы к посягательству на жизнь Путина
Мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за призывы к посягательству на жизнь Путина
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы Дениса Шевченко, разместившего в Telegram-канале комментарии с призывами к посягательству на жизнь президента РФ и распространившего ложную информацию о ВС России, сообщил журналистам представитель суда.
По его информации, Шевченко, находясь на территории, где введено военное положение, разместил в своем профиле Telegram-канала комментарии, содержащие призывы к посягательству на жизнь президента Российской Федерации.
Он же 24 июня 2023 года распространил в сети под видом достоверных сообщения с ложной информацией об оставлении соединением ВС РФ позиций в районе проведения СВО и его следовании в направлении Москвы
.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.