Суд в Москве запретил объявление о сдаче жилья только славянам
17:28 27.01.2026
Суд в Москве запретил объявление о сдаче жилья только славянам
Суд в Москве запретил объявление о сдаче жилья только славянам
Савеловский районный суд Москвы запретил объявления о сдаче жилья "арендаторам славянской национальности", сообщили РИА Новости в суде.
Суд в Москве запретил объявление о сдаче жилья только славянам

Суд в Москве запретил объявление о сдаче жилья в аренду только славянам

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы запретил объявления о сдаче жилья "арендаторам славянской национальности", сообщили РИА Новости в суде.
Суд установил, что на популярном сайте объявлений и в Telegram-канале по сдаче жилья в Москве появилось предложение по квартире на улице Артюхиной, где предпочтение отдавалось "арендаторам славянской национальности". Суд указал, что в тексте объявления содержатся сведения, указывающие на дискриминационный характер размещенной информации, а дискриминация соискателей объявления по национальному признаку запрещена законом.
"Решением суда информация, размещенная по интернет-адресам на указанных сетевых ресурсах, признана запрещенной к распространению в РФ. Кроме этого, суд обязал Роскомнадзор включить эти сетевые адреса в единый реестр доменных имен... позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено", - сказали в пресс-службе суда.
Уточняется, что решение подлежит немедленному исполнению.
