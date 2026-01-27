Заочное дело против Ходорковского* направили в суд

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заочное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*, обвиняемого в распространении военных фейков, направлено в суд в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Утверждено обвинительное заключение в отношении Михаила Ходорковского*. Он обвиняется по пунктам "в, д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)... Уголовное дело с утвержденным Мещанской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Ходорковский* заочно арестован.
По данным следствия, в сентябре 2022 года и июле 2024 года Ходорковский*, находясь за пределами РФ, разместил на странице в соцсети публикации, содержащие фейки о действиях ВС РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга