Двое россиян получили условные сроки в Финляндии, пишут СМИ
Двое россиян получили условные сроки в Финляндии, пишут СМИ
Финский суд приговорил двух россиян к условному сроку якобы за вывоз товаров двойного назначения, передает телерадиовещатель Yle.
Yle: финский суд приговорил двух россиян к условному сроку за нарушение санкций
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Финский суд приговорил двух россиян к условному сроку якобы за вывоз товаров двойного назначения, передает телерадиовещатель Yle.
"Окружной суд Кайнуу признал двух российских студентов виновными в нарушении санкций", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину 1998 года рождения приговорили к году условного заключения, девушку 2005-го — к четырем месяцам. Обвинение утверждает, что в 2022-2024 годах они совместно с третьим лицом переправляли товары двойного назначения в Россию
.
Ранее, в октябре, условный срок по тому же делу получил другой студент с российским гражданством. Его и еще двух россиян задержали в апреле 2024-го. Как утверждал Yle, тот признал, что приобретал и переправлял товары двойного назначения вместе с двумя другими лицами. Сообщалось, что среди них были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.