Двое россиян получили условные сроки в Финляндии, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2026
16:31 27.01.2026 (обновлено: 18:06 27.01.2026)
Двое россиян получили условные сроки в Финляндии, пишут СМИ
Двое россиян получили условные сроки в Финляндии, пишут СМИ
Финский суд приговорил двух россиян к условному сроку якобы за вывоз товаров двойного назначения, передает телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:31:00+03:00
2026-01-27T18:06:00+03:00
россия
финляндия
в мире
санкции в отношении россии
санкции
происшествия
2026
россия, финляндия, в мире, санкции в отношении россии, санкции, происшествия
Россия, Финляндия, В мире, Санкции в отношении России, Санкции, Происшествия
Двое россиян получили условные сроки в Финляндии, пишут СМИ

Yle: финский суд приговорил двух россиян к условному сроку за нарушение санкций

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Финский суд приговорил двух россиян к условному сроку якобы за вывоз товаров двойного назначения, передает телерадиовещатель Yle.
"Окружной суд Кайнуу признал двух российских студентов виновными в нарушении санкций", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину 1998 года рождения приговорили к году условного заключения, девушку 2005-го — к четырем месяцам. Обвинение утверждает, что в 2022-2024 годах они совместно с третьим лицом переправляли товары двойного назначения в Россию.
Ранее, в октябре, условный срок по тому же делу получил другой студент с российским гражданством. Его и еще двух россиян задержали в апреле 2024-го. Как утверждал Yle, тот признал, что приобретал и переправлял товары двойного назначения вместе с двумя другими лицами. Сообщалось, что среди них были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.
РоссияФинляндияВ миреСанкции в отношении РоссииСанкцииПроисшествия
 
 
