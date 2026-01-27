Двое россиян получили условные сроки в Финляндии, пишут СМИ

Ранее, в октябре, условный срок по тому же делу получил другой студент с российским гражданством. Его и еще двух россиян задержали в апреле 2024-го. Как утверждал Yle, тот признал, что приобретал и переправлял товары двойного назначения вместе с двумя другими лицами. Сообщалось, что среди них были дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро.