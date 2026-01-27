Рейтинг@Mail.ru
Жителя Калининграда осудили за заказные поджоги - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/sud-2070563771.html
Жителя Калининграда осудили за заказные поджоги
Жителя Калининграда осудили за заказные поджоги - РИА Новости, 27.01.2026
Жителя Калининграда осудили за заказные поджоги
Суд приговорил жителя Калининграда к девяти годам колонии за заказные поджоги квартир, торговых павильонов и автомобилей, сообщает пресс-служба областного суда. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:18:00+03:00
2026-01-27T15:18:00+03:00
происшествия
россия
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260127/ural-2070491209.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
Жителя Калининграда осудили за заказные поджоги

Жителя Калининграда приговорили к девяти годам колонии за заказные поджоги

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 27 янв – РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининграда к девяти годам колонии за заказные поджоги квартир, торговых павильонов и автомобилей, сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в период с октября 2023 года по февраль 2024 года подсудимый Б., действуя в составе организованной группы, за вознаграждение устраивал поджоги квартир, торговых павильонов и дорогостоящих автомобилей. Общий ущерб от преступных действий поджигателей составил более 21 миллиона рублей. Кроме того, подсудимый с другими членами группы занимались кражами. В феврале из дома в Гурьевском районе ими было похищено имущество гражданина на общую сумму более 5 миллионов рублей.
Действия подсудимого судом квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ (один эпизод) – умышленное повреждение чужого имущества путём поджога, повлёкшее по неосторожности тяжкие последствия, по части 2 статьи 167 УК РФ (четыре эпизода) - умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлёкшее причинение значительного ущерба; по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
"Приговором Гурьевского районного суда Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с Б. в пользу потерпевших в счет возмещения ущерба от преступлений взыскано около 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
Уточняется, что при назначении наказания суд принял во внимание полное признание вины Б., раскаяние в содеянном, положительные характеристики, частичное добровольное возмещение ущерба всем потерпевшим, а также оказание помощи своей сожительнице в содержании и воспитании ее двух несовершеннолетних детей.
Сергей Березович, обвиняемый в убийстве 13-летнней девочки - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
На Урале осудили мужчину, задушившего девочку и развеявшего ее прах
Вчера, 10:58
 
ПроисшествияРоссияКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала