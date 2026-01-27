Жителя Калининграда осудили за заказные поджоги

КАЛИНИНГРАД, 27 янв – РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининграда к девяти годам колонии за заказные поджоги квартир, торговых павильонов и автомобилей, Суд приговорил жителя Калининграда к девяти годам колонии за заказные поджоги квартир, торговых павильонов и автомобилей, сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в период с октября 2023 года по февраль 2024 года подсудимый Б., действуя в составе организованной группы, за вознаграждение устраивал поджоги квартир, торговых павильонов и дорогостоящих автомобилей. Общий ущерб от преступных действий поджигателей составил более 21 миллиона рублей. Кроме того, подсудимый с другими членами группы занимались кражами. В феврале из дома в Гурьевском районе ими было похищено имущество гражданина на общую сумму более 5 миллионов рублей.

Действия подсудимого судом квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ (один эпизод) – умышленное повреждение чужого имущества путём поджога, повлёкшее по неосторожности тяжкие последствия, по части 2 статьи 167 УК РФ (четыре эпизода) - умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлёкшее причинение значительного ущерба; по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

"Приговором Гурьевского районного суда Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с Б. в пользу потерпевших в счет возмещения ущерба от преступлений взыскано около 12 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.