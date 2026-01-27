Рейтинг@Mail.ru
Охотника за черметом из Соликамска оштрафовали на десятки миллионов рублей
15:08 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/sud-2070562249.html
Охотника за черметом из Соликамска оштрафовали на десятки миллионов рублей
происшествия, соликамск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Соликамск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Охотник за черным металлом из пермского Соликамска заплатит 89 миллионов рублей за загрязнение почвы, случившееся из-за его работ, сообщило уральское управление Росприроднадзора.
По данным ведомства, местный житель занимался поиском черного металла, используя спецоборудование. Им он повредил трубу, по которой выводились используемые на промышленных объектах рассолы. В результате опасные соляные растворы попали в почву. Было загрязнено около 6,5 тысячи квадратных метров площади.
"Рассолы нарушают структуру почвы, делают землю непригодной для дальнейшего использования… Размер причиненного вреда превысил 89 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Местный житель добровольно не стал возмещать ущерб. Тогда ведомство обратилось в суд. Законность требований была подтверждена. "Суд обязал нарушителя компенсировать вред в полном объеме", - добавили в управлении.
ПроисшествияСоликамскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
