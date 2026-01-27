Охотника за черметом из Соликамска оштрафовали на десятки миллионов рублей

ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Охотник за черным металлом из пермского Соликамска заплатит 89 миллионов рублей за загрязнение почвы, случившееся из-за его работ, сообщило уральское управление Росприроднадзора.

По данным ведомства, местный житель занимался поиском черного металла, используя спецоборудование. Им он повредил трубу, по которой выводились используемые на промышленных объектах рассолы. В результате опасные соляные растворы попали в почву. Было загрязнено около 6,5 тысячи квадратных метров площади.

"Рассолы нарушают структуру почвы, делают землю непригодной для дальнейшего использования… Размер причиненного вреда превысил 89 миллионов рублей", - говорится в сообщении.