https://ria.ru/20260127/sud-2070562249.html
Охотника за черметом из Соликамска оштрафовали на десятки миллионов рублей
Охотника за черметом из Соликамска оштрафовали на десятки миллионов рублей - РИА Новости, 27.01.2026
Охотника за черметом из Соликамска оштрафовали на десятки миллионов рублей
Охотник за черным металлом из пермского Соликамска заплатит 89 миллионов рублей за загрязнение почвы, случившееся из-за его работ, сообщило уральское управление РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:08:00+03:00
2026-01-27T15:08:00+03:00
2026-01-27T15:08:00+03:00
происшествия
соликамск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251224/svalka-2064219776.html
соликамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, соликамск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Соликамск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Охотника за черметом из Соликамска оштрафовали на десятки миллионов рублей
Охотник за черметом из Соликамска заплатит 89 млн руб за загрязнение почвы
ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Охотник за черным металлом из пермского Соликамска заплатит 89 миллионов рублей за загрязнение почвы, случившееся из-за его работ, сообщило уральское управление Росприроднадзора.
По данным ведомства, местный житель занимался поиском черного металла, используя спецоборудование. Им он повредил трубу, по которой выводились используемые на промышленных объектах рассолы. В результате опасные соляные растворы попали в почву. Было загрязнено около 6,5 тысячи квадратных метров площади.
"Рассолы нарушают структуру почвы, делают землю непригодной для дальнейшего использования… Размер причиненного вреда превысил 89 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Местный житель добровольно не стал возмещать ущерб. Тогда ведомство обратилось в суд. Законность требований была подтверждена. "Суд обязал нарушителя компенсировать вред в полном объеме", - добавили в управлении.