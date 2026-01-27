Судья прервала выступление стендап-комика Останина*

https://ria.ru/20260127/sud-2070556919.html
2026-01-27T14:47:00+03:00
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Судья удалила из зала Мещанского суда стендап-комика Артемия Останина*, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, так как он не реагировал на замечания, передает корреспондент РИА Новости.
Останин* зачитывал свое ходатайство, в котором, в том числе, требовал признать его заключение под стражу незаконным, просил назначить компенсацию за каждый день заключения и прекратить уголовное дело.
Судья сделала обвиняемому несколько замечаний, однако тот не реагировал, и она удалила его из зала и объявила перерыв в судебном заседании.
По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останина* арестовали в марте 2025. Свою вину он не признает. В июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.