14:25 27.01.2026
Украинца осудили за подготовку покушения на жителя Новой Каховки
происшествия
украина
новая каховка
россия
вооруженные силы рф
происшествия, украина, новая каховка, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Украина, Новая Каховка, Россия, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Украины, планировавшего взорвать жителя Новой Каховки, так как тот занимал пророссийскую позицию и помогал ВС РФ, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"Вынесен приговор 28-летнему жителю города Новая Каховка Херсонской области гражданину Украины Ивану Ткацкому, осуществившему по заданию сотрудника украинских спецслужб подготовку к покушению (путем подрыва СВУ) на местного жителя, занимающего активную пророссийскую позицию и оказывающего помощь ВС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранта задержали во время изъятия из тайника СВУ, имеющего в составе тротил массой 660 грамм и 2,4 тысячи поражающих элементов, а также пульта-передатчика для приведения его в действие.
"Ткацкий приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказано в пресс-релизе.
Приговор вступил в законную силу.
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска.
Жалоба на арест участницы аферы с похищением подростка поступила в суд
Вчера, 13:31
 
ПроисшествияУкраинаНовая КаховкаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
