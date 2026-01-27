Украинца осудили за подготовку покушения на жителя Новой Каховки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Украины, планировавшего взорвать жителя Новой Каховки, так как тот занимал пророссийскую позицию и помогал ВС РФ, сообщает УФСБ России по Ростовской области.

Отмечается, что фигуранта задержали во время изъятия из тайника СВУ, имеющего в составе тротил массой 660 грамм и 2,4 тысячи поражающих элементов, а также пульта-передатчика для приведения его в действие.