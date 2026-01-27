https://ria.ru/20260127/sud-2070549532.html
Украинца осудили за подготовку покушения на жителя Новой Каховки
Украинца осудили за подготовку покушения на жителя Новой Каховки
Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Украины, планировавшего взорвать жителя Новой Каховки, так как тот занимал... РИА Новости, 27.01.2026
Украинца осудили за подготовку покушения на жителя Новой Каховки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы гражданина Украины, планировавшего взорвать жителя Новой Каховки, так как тот занимал пророссийскую позицию и помогал ВС РФ, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"Вынесен приговор 28-летнему жителю города Новая Каховка Херсонской области
гражданину Украины
Ивану Ткацкому, осуществившему по заданию сотрудника украинских спецслужб подготовку к покушению (путем подрыва СВУ) на местного жителя, занимающего активную пророссийскую позицию и оказывающего помощь ВС России
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранта задержали во время изъятия из тайника СВУ, имеющего в составе тротил массой 660 грамм и 2,4 тысячи поражающих элементов, а также пульта-передатчика для приведения его в действие.
"Ткацкий приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказано в пресс-релизе.
Приговор вступил в законную силу.