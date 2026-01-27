В Саратове арестовали егеря по подозрению в убийстве

САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова арестовал подозреваемого в убийстве на территории охотничьей базы в Новобурасском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, изначально рассматривалась версия о несчастном случае при ДТП на снегоходе рядом с поселком Карабулак Новобурасского района. По предварительной версии, при опрокидывании снегохода висевшее на ремне ружье случайно выстрелило в одного из мужчин. Однако 25 января в СУСК сообщили, что возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 37-летнего мужчины. Следователи предполагают, что он выстрелил из охотничьего ружья в 37-летнего знакомого.
«
"Судья Галишникова рассматривала (ходатайство следствия 26 января - ред.). Избрала меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по 23 марта 2026 года включительно", - сообщили агентству в пресс-службе суда.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что арестованный подозреваемый работал егерем.