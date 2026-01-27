Рейтинг@Mail.ru
Жителя Оренбургской области будут судить за убийство шести женщин - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/sud-2070488781.html
Жителя Оренбургской области будут судить за убийство шести женщин
Жителя Оренбургской области будут судить за убийство шести женщин - РИА Новости, 27.01.2026
Жителя Оренбургской области будут судить за убийство шести женщин
Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело против жителя Бугуруслана, который изнасиловал и убил шесть женщин и 17 лет скрывался от... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:46:00+03:00
2026-01-27T10:46:00+03:00
происшествия
оренбургская область
бугуруслан
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260122/sud-2069471988.html
https://ria.ru/20260118/sud-2068572046.html
оренбургская область
бугуруслан
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, бугуруслан, саратовская область
Происшествия, Оренбургская область, Бугуруслан, Саратовская область
Жителя Оренбургской области будут судить за убийство шести женщин

Жителя Оренбургской области будут судить за изнасилование и убийство 6 женщин

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело против жителя Бугуруслана, который изнасиловал и убил шесть женщин и 17 лет скрывался от правосудия в Саратовской области, сообщает областная прокуратура.
"По версии следствия, с 2005 по 2008 годы обвиняемый, находясь на территории города Бугуруслана, предлагал одиноким женщинам подвезти их до пункта назначения на личном автомобиле. Под различными предлогами он сворачивал с автодороги на территорию лесопосадки, подавлял волю потерпевших и насиловал их. С целью сокрытия следов преступлений он убивал своих жертв при помощи веревки и газового ключа", - говорится в сообщении.
Политеховский маньяк Виталий Манишин. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
“Политеховский маньяк” отказался от подачи апелляционной жалобы
22 января, 05:48
По данным прокуратуры Оренбургской области, мужчина таким образом убил шесть женщин.
"Пытаясь избежать уголовной ответственности, обвиняемый скрылся и проживал на территории Саратовской области. Спустя 17 лет удалось установить его причастность к совершению преступления", - следует из релиза надзорного органа.
В ведомстве добавили, что материалы уголовного дела об убийстве двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, направили в Бугурусланский районный суд.
Вынесение приговора первоуральскому маньяку Николаю Чигиринских - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор
18 января, 06:24
 
ПроисшествияОренбургская областьБугурусланСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала