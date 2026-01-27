Жителя Оренбургской области будут судить за убийство шести женщин

УФА, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело против жителя Бугуруслана, который изнасиловал и убил шесть женщин и 17 лет скрывался от правосудия в Саратовской области, сообщает областная прокуратура.
"По версии следствия, с 2005 по 2008 годы обвиняемый, находясь на территории города Бугуруслана, предлагал одиноким женщинам подвезти их до пункта назначения на личном автомобиле. Под различными предлогами он сворачивал с автодороги на территорию лесопосадки, подавлял волю потерпевших и насиловал их. С целью сокрытия следов преступлений он убивал своих жертв при помощи веревки и газового ключа", - говорится в сообщении.
“Политеховский маньяк” отказался от подачи апелляционной жалобы
22 января, 05:48
По данным прокуратуры Оренбургской области, мужчина таким образом убил шесть женщин.
"Пытаясь избежать уголовной ответственности, обвиняемый скрылся и проживал на территории Саратовской области. Спустя 17 лет удалось установить его причастность к совершению преступления", - следует из релиза надзорного органа.
В ведомстве добавили, что материалы уголовного дела об убийстве двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, направили в Бугурусланский районный суд.