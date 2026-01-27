Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит апелляцию по иску об изъятии имущества Иванова - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/sud-2070474077.html
Суд рассмотрит апелляцию по иску об изъятии имущества Иванова
Суд рассмотрит апелляцию по иску об изъятии имущества Иванова - РИА Новости, 27.01.2026
Суд рассмотрит апелляцию по иску об изъятии имущества Иванова
Мосгорсуд в апелляции 11 февраля рассмотрит представление прокуратуры и жалобы сторон по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:32:00+03:00
2026-01-27T09:32:00+03:00
происшествия
москва
тимур иванов
вадим иванов
светлана захарова
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944702683_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_792839a04cb9dea4e38a6939f5255d28.jpg
https://ria.ru/20260125/isk-2070128843.html
https://ria.ru/20260124/imuschestvo-2070016656.html
https://ria.ru/20260121/peterburg-2069343927.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944702683_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_048896f084244a9d78277c354e95398f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, тимур иванов, вадим иванов, светлана захарова, московский городской суд
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Вадим Иванов, Светлана Захарова, Московский городской суд
Суд рассмотрит апелляцию по иску об изъятии имущества Иванова

Мосгорсуд 11 февраля рассмотрит жалобы по иску об изъятии имущества Иванова

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в апелляции 11 февраля рассмотрит представление прокуратуры и жалобы сторон по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, следует из данных суда.
Судебное заседание назначено на 11 февраля в 14.00, указывается в картотеке дел.
Алан Марзаев в суде - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Имущество экс-вице-премьера Башкирии оценили в сто миллионов рублей
25 января, 03:57
Решение обжаловали и прокурор и ответчики.
Пресненский суд Москвы 5 декабря частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей. Суд изъял всё имущество, указанное в иске прокуратуры, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой.
Ответчиками по иску, кроме самого Иванова и Захаровой, проходили отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель бывшего чиновника Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин, а также юрлица - ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сами ответчики еще не подавали апелляционные жалобы, пояснил РИА Новости адвокат Иванова Александр Марченко. Он добавил, что суд уведомил его о готовности решения в среду, а сам документ он еще не получил.
Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Суд арестовал имущество генерала Булгакова на 180 миллионов рублей
24 января, 05:34
В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения. В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо".
Решение суда еще не вступило в законную силу. Изъятое по иску имущество находится под арестом. Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу 100 миллионов рублей.
Накануне Мосгорсуд продлил ему арест по другому делу о взятках. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 23 апреля.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества
21 января, 16:13
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановВадим ИвановСветлана ЗахароваМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала