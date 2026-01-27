Суд рассмотрит апелляцию по иску об изъятии имущества Иванова

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в апелляции 11 февраля рассмотрит представление прокуратуры и жалобы сторон по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, следует из данных суда.
Судебное заседание назначено на 11 февраля в 14.00, указывается в картотеке дел.
Решение обжаловали и прокурор и ответчики.
Пресненский суд Москвы 5 декабря частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей. Суд изъял всё имущество, указанное в иске прокуратуры, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой.
Ответчиками по иску, кроме самого Иванова и Захаровой, проходили отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель бывшего чиновника Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин, а также юрлица - ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сами ответчики еще не подавали апелляционные жалобы, пояснил РИА Новости адвокат Иванова Александр Марченко. Он добавил, что суд уведомил его о готовности решения в среду, а сам документ он еще не получил.
В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения. В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо".
Решение суда еще не вступило в законную силу. Изъятое по иску имущество находится под арестом. Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу 100 миллионов рублей.
Накануне Мосгорсуд продлил ему арест по другому делу о взятках. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 23 апреля.
Экс-замглавы ГУФСИН по Петербургу не оспорил изъятие имущества
21 января, 16:13