Суд рассмотрит апелляцию по иску об изъятии имущества Иванова

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мосгорсуд в апелляции 11 февраля рассмотрит представление прокуратуры и жалобы сторон по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, следует из данных суда.

Судебное заседание назначено на 11 февраля в 14.00, указывается в картотеке дел.

Решение обжаловали и прокурор и ответчики.

Ответчиками по иску, кроме самого Иванова и Захаровой, проходили отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель бывшего чиновника Андрей Петров , доверенное лицо Сергей Бородин , а также юрлица - ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".

Сами ответчики еще не подавали апелляционные жалобы, пояснил РИА Новости адвокат Иванова Александр Марченко. Он добавил, что суд уведомил его о готовности решения в среду, а сам документ он еще не получил.

В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения. В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо".

Решение суда еще не вступило в законную силу. Изъятое по иску имущество находится под арестом. Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу 100 миллионов рублей.