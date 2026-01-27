Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Сербии студенты анонсировали новые акции - РИА Новости, 27.01.2026
23:46 27.01.2026
Протестующие в Сербии студенты анонсировали новые акции
в мире
сербия
белград (город)
патриарх сербский порфирий
2026
в мире, сербия, белград (город), патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Белград (город), Патриарх Сербский Порфирий
Протестующие в Сербии студенты анонсировали новые акции

Протестующие в Сербии студенты анонсировали акции 14 февраля

БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Студенты провели массовое шествие по центру Белграда, они прошли к крупнейшему в регионе православному храму Святого Саввы, покровителя образования, и анонсировали следующие массовые акции 14 февраля, передает корреспондент РИА Новости.
Студенты во вторник провели акцию "Знание сила" в центре Белграда. Протест состоялся в православный праздник в честь первого сербского архиепископа Святого Саввы - покровителя сербского образования, который в XIII веке основал первую школу.
На митинге перед ректоратом и философским факультетом активисты потребовали от властей большего внимания к нуждам школ и вузов, ремонта корпусов вузов и школ, реформы образовательной программы и уважения прав на самостоятельность факультетов. Затем колонна с флагами прошла несколько кварталов по центральным улицам Белграда со свистками, скандируя лозунг протестов Pumpaj! ("Качай"), к крупнейшему в регионе храму Святого Саввы.
У церкви участники акции по сербской православной традиции около 20.30 (22.30 мск) преломили освященный кулич в честь Святого Саввы. Они анонсировали массовые собрания 14 февраля - накануне сербского государственного праздника Сретения - в городе Валево и городах центральной Сербии. После этого студенты постепенно разошлись, протест прошел без значимых инцидентов.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
В Сербии заморозили проект по добыче лития, вызвавший массовые протесты
13 ноября 2025, 16:39
В Сербии заморозили проект по добыче лития, вызвавший массовые протесты
