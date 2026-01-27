Протестующие в Сербии студенты анонсировали новые акции

БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Студенты провели массовое шествие по центру Белграда, они прошли к крупнейшему в регионе православному храму Святого Саввы, покровителя образования, и анонсировали следующие массовые акции 14 февраля, передает корреспондент РИА Новости.

Студенты во вторник провели акцию "Знание сила" в центре Белграда . Протест состоялся в православный праздник в честь первого сербского архиепископа Святого Саввы - покровителя сербского образования, который в XIII веке основал первую школу.

На митинге перед ректоратом и философским факультетом активисты потребовали от властей большего внимания к нуждам школ и вузов, ремонта корпусов вузов и школ, реформы образовательной программы и уважения прав на самостоятельность факультетов. Затем колонна с флагами прошла несколько кварталов по центральным улицам Белграда со свистками, скандируя лозунг протестов Pumpaj! ("Качай"), к крупнейшему в регионе храму Святого Саввы.

У церкви участники акции по сербской православной традиции около 20.30 (22.30 мск) преломили освященный кулич в честь Святого Саввы. Они анонсировали массовые собрания 14 февраля - накануне сербского государственного праздника Сретения - в городе Валево и городах центральной Сербии . После этого студенты постепенно разошлись, протест прошел без значимых инцидентов.

Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.