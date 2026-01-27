Рейтинг@Mail.ru
15:16 27.01.2026 (обновлено: 15:54 27.01.2026)
Стоимость грамма золота превысила 12 тысяч рублей
экономика, россия
Экономика, Россия
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стоимость одного грамма золота во вторник превысила 12 тысяч рублей - впервые с конца 1997 года, следует из данных Банка России.
По данным регулятора, стоимость одного грамма драгоценного металла 27 января составила 12 087,6 рубля. С начала года она подскочила почти на 11%, а за год - на 40%.
Последний раз такие цены были в 1997 году - тогда на конец года стоимость золота в рублях составляла 54,5 тысячи рублей. Затем за счет деноминации в России цена с 1 января 1998 года упала до 54 рублей.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России
18 января, 19:10
 
