https://ria.ru/20260127/stoimost-2070563615.html
Стоимость грамма золота превысила 12 тысяч рублей
Стоимость грамма золота превысила 12 тысяч рублей - РИА Новости, 27.01.2026
Стоимость грамма золота превысила 12 тысяч рублей
Стоимость одного грамма золота во вторник превысила 12 тысяч рублей - впервые с конца 1997 года, следует из данных Банка России. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:16:00+03:00
2026-01-27T15:16:00+03:00
2026-01-27T15:54:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_81f3e0fed44042f85a27e53674299874.jpg
https://ria.ru/20260118/zoloto-2068640603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152289/38/1522893883_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e9fd0b22ca696e2d89381e9791b99c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Стоимость грамма золота превысила 12 тысяч рублей
ЦБ установил учетную цену золота выше 12 тысяч рублей за грамм впервые за 29 лет