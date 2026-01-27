https://ria.ru/20260127/stavropol-2070605876.html
В Ставрополе в руках ребенка взорвалась игрушечная граната
Ребенок пострадал от взрыва пиротехнического изделия в виде игрушечной гранаты в Ставрополе, он госпитализирован, сообщил глава города Иван Ульянченко. РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
ставрополь
