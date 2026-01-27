https://ria.ru/20260127/ssha-2070660547.html
Трамп рассказал об отношениях с венесуэльским руководством
Трамп рассказал об отношениях с венесуэльским руководством
Трамп рассказал об отношениях с венесуэльским руководством
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США очень хорошие отношения с руководством Венесуэлы, и отметил, что намерен сохранить их в таком виде. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T23:53:00+03:00
2026-01-27T23:53:00+03:00
2026-01-27T23:59:00+03:00
в мире
венесуэла
дональд трамп
сша
айова
венесуэла
сша
айова
в мире, венесуэла, дональд трамп, сша, айова
В мире, Венесуэла, Дональд Трамп, США, Айова
Трамп рассказал об отношениях с венесуэльским руководством
Трамп заявил о хороших отношениях с венесуэльским руководством