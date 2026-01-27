https://ria.ru/20260127/ssha-2070660458.html
Куба очень близка к краху, заявил Трамп
Куба очень близка к краху, заявил Трамп - РИА Новости, 28.01.2026
Куба очень близка к краху, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. РИА Новости, 28.01.2026
Куба очень близка к краху, заявил Трамп
Трамп: Куба очень близка к краху