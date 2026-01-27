Рейтинг@Mail.ru
Куба очень близка к краху, заявил Трамп
23:52 27.01.2026
Куба очень близка к краху, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. РИА Новости, 28.01.2026
2026
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы.
"Куба - это страна, которая сейчас находится очень близко к краху. Они получали деньги из Венесуэлы. Они получали нефть из Венесуэлы", - сказал Трамп во время своего визита в штат Айова.
Ранее Трамп заявил, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
