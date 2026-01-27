Резолюция Совета мира по Газе до сих пор не подписана Трампом, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Резолюция "Совета мира" по Газе, формализующая планы органа в полуэксклаве, до сих пор не подписана президентом США Дональдом Трампом и находится на этапе обсуждений, сообщает газета New York Times со ссылкой на трех чиновников, ознакомившихся с проектом документа.
"Резолюция датирована 22 января - прошлым четвергом - и пока не подписана Трампом, что необходимо для ее вступления в силу... Резолюция в настоящее время находится на стадии обсуждения", - говорится в публикации.
Газета отметила, что, в соответствии с проектом документа, в состав совета войдут глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и нью-йоркский юрист по недвижимости Мартин Эдельман.
Кроме того, проект резолюции подробно описывает роль Николая Младенова, бывшего спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу, которого Белый дом назначил высоким представителем "Совета мира" по Газе.
Согласно документу, как пишет NYT, Младенов будет осуществлять непосредственный контроль за Национальным комитетом по управлению Газой - органом, состоящим из палестинских технократов.
Ранее Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.