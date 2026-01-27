Резолюция Совета мира по Газе до сих пор не подписана Трампом, пишет NYT

NYT: резолюция Совета мира по Газе до сих пор не подписана Трампом

© Getty Images / Anadolu/Kyle Mazza Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ © Getty Images / Anadolu/Kyle Mazza Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ. Архивное фото