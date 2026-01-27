Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Meta* начала блокировать ссылки на сайт с данными сотрудников МВБ
23:30 27.01.2026
СМИ: Meta* начала блокировать ссылки на сайт с данными сотрудников МВБ
СМИ: Meta* начала блокировать ссылки на сайт с данными сотрудников МВБ - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: Meta* начала блокировать ссылки на сайт с данными сотрудников МВБ
Соцсети, принадлежащие корпорации Meta *, начали блокировать ссылки на сайт ICE List, содержащий данные сотрудников министерства внутренней безопасности (МВБ)
в мире
сша
россия
марк цукерберг
дональд трамп
сша
россия
в мире, сша, россия, марк цукерберг, дональд трамп
В мире, США, Россия, Марк Цукерберг, Дональд Трамп
СМИ: Meta* начала блокировать ссылки на сайт с данными сотрудников МВБ

Wired: Meta начала блокировать ссылки на сайт с данными сотрудников МВБ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Соцсети, принадлежащие корпорации Meta *, начали блокировать ссылки на сайт ICE List, содержащий данные сотрудников министерства внутренней безопасности (МВБ) США, вовлеченных в антииммигрантские рейды властей, пишет портал Wired.
Портал указывает, что ICE List, в частности, занимается сбором данных о силовиках из иммиграционной и пограничной служб США.
"Meta* начала блокировать пользователям возможность делиться ссылками на ICE List, сайт, который собирал имена, как утверждается, сотрудников МВБ. Проект, по словам его создателей, призван привлечь этих сотрудников к ответственности", - говорится в статье.
По данным портала, публикация ссылок на ICE List уже заблокирована для принадлежащих Meta* соцсетей Instagram*, Facebook* и Threads*, однако все еще возможна в WhatsApp.
Создатель ICE List Доминик Скиннер в комментарии порталу заявил, что передаваемые пользователями соцсетей Meta* ссылки на его сайт исправно работали более шести месяцев, однако он не удивлен произошедшему, так как считает гендиректора корпорации Марка Цукерберга лояльным президенту США Дональду Трампу.
Скиннер добавил, что сайтом управляет команда из пяти человек, включая его самого, а данные о силовиках поступают команде от сотен добровольцев по всей территории США.
Начавшийся в январе рейд против нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Meta* обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp
25 января, 07:00
 
