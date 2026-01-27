https://ria.ru/20260127/ssha-2070658531.html
СМИ: Meta* начала блокировать ссылки на сайт с данными сотрудников МВБ
СМИ: Meta* начала блокировать ссылки на сайт с данными сотрудников МВБ - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: Meta* начала блокировать ссылки на сайт с данными сотрудников МВБ
Соцсети, принадлежащие корпорации Meta *, начали блокировать ссылки на сайт ICE List, содержащий данные сотрудников министерства внутренней безопасности (МВБ)... РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Соцсети, принадлежащие корпорации Meta *, начали блокировать ссылки на сайт ICE List, содержащий данные сотрудников министерства внутренней безопасности (МВБ) США, вовлеченных в антииммигрантские рейды властей, пишет портал Wired.
Портал указывает, что ICE List, в частности, занимается сбором данных о силовиках из иммиграционной и пограничной служб США
.
"Meta* начала блокировать пользователям возможность делиться ссылками на ICE List, сайт, который собирал имена, как утверждается, сотрудников МВБ. Проект, по словам его создателей, призван привлечь этих сотрудников к ответственности", - говорится в статье.
По данным портала, публикация ссылок на ICE List уже заблокирована для принадлежащих Meta* соцсетей Instagram*, Facebook
* и Threads*, однако все еще возможна в WhatsApp
.
Создатель ICE List Доминик Скиннер в комментарии порталу заявил, что передаваемые пользователями соцсетей Meta* ссылки на его сайт исправно работали более шести месяцев, однако он не удивлен произошедшему, так как считает гендиректора корпорации Марка Цукерберга
лояльным президенту США Дональду Трампу
.
Скиннер добавил, что сайтом управляет команда из пяти человек, включая его самого, а данные о силовиках поступают команде от сотен добровольцев по всей территории США.
Начавшийся в январе рейд против нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.