СМИ: премьер Дании не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает пересмотра соглашения с США об обороне 1951 года в рамках обсуждения вопроса Гренландии, сообщает газета Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает пересмотра соглашения с США об обороне 1951 года в рамках обсуждения вопроса Гренландии, сообщает газета New York Times со ссылкой на интервью премьера.

Как отмечает издание, Фредериксен вновь подчеркнула, что передача суверенитета над Гренландией представляет собой "красную черту" для Дании и ее европейских союзников. Премьер добавила, что у Рютте нет полномочий вести подобные переговоры от имени Дании.

"Она положительно отозвалась о соглашении 1951 года, но не исключила его пересмотр в рамках дискуссий, которые продолжаются в течение нескольких месяцев между датскими и американскими чиновниками", - говорится в сообщении газеты. Издание не уточняет, какого рода изменения имела в виду премьер Дании.

По мнению Фредериксен, после форума ВЭФ в Давосе НАТО более четко выражает поддержку идеи своего постоянного присутствия в арктическом регионе.

В первоначальном соглашении, подписанном в 1951 году и измененном в 2004 году, говорится, что США должны консультироваться и информировать Данию и Гренландию, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в военные операции или объекты США на острове.