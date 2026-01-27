https://ria.ru/20260127/ssha-2070657224.html
СМИ: премьер Дании не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии
СМИ: премьер Дании не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: премьер Дании не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает пересмотра соглашения с США об обороне 1951 года в рамках обсуждения вопроса Гренландии, сообщает газета... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T23:06:00+03:00
2026-01-27T23:06:00+03:00
2026-01-27T23:06:00+03:00
в мире
дания
сша
гренландия
метте фредериксен
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852404016_0:68:2984:1746_1920x0_80_0_0_ec163002059eeefbe067cb37a5e52616.jpg
https://ria.ru/20260123/soyuzniki-2069761728.html
дания
сша
гренландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852404016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e578b1b1214e48886a17fd539b469fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, сша, гренландия, метте фредериксен, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Дания, США, Гренландия, Метте Фредериксен, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
СМИ: премьер Дании не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии
NYT: Фредериксен не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает пересмотра соглашения с США об обороне 1951 года в рамках обсуждения вопроса Гренландии, сообщает газета New York Times
со ссылкой на интервью премьера.
Президент США Дональд Трамп
ранее сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте
была заложена основа будущего соглашения по Гренландии
.
Как отмечает издание, Фредериксен
вновь подчеркнула, что передача суверенитета над Гренландией представляет собой "красную черту" для Дании
и ее европейских союзников. Премьер добавила, что у Рютте нет полномочий вести подобные переговоры от имени Дании.
"Она положительно отозвалась о соглашении 1951 года, но не исключила его пересмотр в рамках дискуссий, которые продолжаются в течение нескольких месяцев между датскими и американскими чиновниками", - говорится в сообщении газеты. Издание не уточняет, какого рода изменения имела в виду премьер Дании.
По мнению Фредериксен, после форума ВЭФ в Давосе НАТО более четко выражает поддержку идеи своего постоянного присутствия в арктическом регионе.
В первоначальном соглашении, подписанном в 1951 году и измененном в 2004 году, говорится, что США должны консультироваться и информировать Данию и Гренландию, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в военные операции или объекты США на острове.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.