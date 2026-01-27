Рейтинг@Mail.ru
СМИ: премьер Дании не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии - РИА Новости, 27.01.2026
23:06 27.01.2026
СМИ: премьер Дании не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии
СМИ: премьер Дании не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: премьер Дании не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает пересмотра соглашения с США об обороне 1951 года в рамках обсуждения вопроса Гренландии, сообщает газета... РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: премьер Дании не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии

NYT: Фредериксен не исключила пересмотра соглашения с США по Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает пересмотра соглашения с США об обороне 1951 года в рамках обсуждения вопроса Гренландии, сообщает газета New York Times со ссылкой на интервью премьера.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была заложена основа будущего соглашения по Гренландии.
Как отмечает издание, Фредериксен вновь подчеркнула, что передача суверенитета над Гренландией представляет собой "красную черту" для Дании и ее европейских союзников. Премьер добавила, что у Рютте нет полномочий вести подобные переговоры от имени Дании.
"Она положительно отозвалась о соглашении 1951 года, но не исключила его пересмотр в рамках дискуссий, которые продолжаются в течение нескольких месяцев между датскими и американскими чиновниками", - говорится в сообщении газеты. Издание не уточняет, какого рода изменения имела в виду премьер Дании.
По мнению Фредериксен, после форума ВЭФ в Давосе НАТО более четко выражает поддержку идеи своего постоянного присутствия в арктическом регионе.
В первоначальном соглашении, подписанном в 1951 году и измененном в 2004 году, говорится, что США должны консультироваться и информировать Данию и Гренландию, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в военные операции или объекты США на острове.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Союзники США в недоумении из-за плана по Гренландии, пишут СМИ
23 января, 08:55
 
В миреДанияСШАГренландияМетте ФредериксенДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
