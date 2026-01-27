Гренландия не будет против операции НАТО с США в Арктике, пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Гренландия не будет против совместной военной операции стран-участниц НАТО с США в Гренландии под названием "Арктический часовой" (Arctic Sentry) в целях укрепления безопасности, сообщило издание USA Today со ссылкой на гренландского министра бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Нааю Натаниэльсен.