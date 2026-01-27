Рейтинг@Mail.ru
21:30 27.01.2026
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат)
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат)
СМИ: США хотят смягчить санкции против энергетического сектора Венесуэлы

Reuters: США готовят смягчение санкций против энергетического сектора Венесуэлы

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Администрация США работает над выпуском общей лицензии, которая позволит смягчить часть санкций в отношении энергетического сектора Венесуэлы, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с подготовкой решения.
По словам собеседников агентства, речь идёт об отказе от прежнего подхода, предполагавшего выдачу отдельных разрешений компаниям, желающим вести бизнес в Венесуэле. Вместо этого Вашингтон рассматривает как более предпочтительный выпуск единой генеральной лицензии, которая упростит доступ иностранных компаний к операциям в нефтегазовой отрасли страны.
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не крадут нефть Каракаса, а лишь контролирует доходы, заявил Райт
7 января, 22:24
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)
 
 
