Трамп выразил надежду, что урегулирование на Украине "уже на подходе" - РИА Новости, 27.01.2026
17:00 27.01.2026 (обновлено: 17:26 27.01.2026)
Трамп выразил надежду, что урегулирование на Украине "уже на подходе"
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе".
Трамп выразил надежду, что урегулирование на Украине "уже на подходе"

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе".
"Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе", - сказал Трамп в эфире в интервью радиостанции WABC.
Он отметил, что хочет прекращения кровопролития в конфликте. Трамп также вновь подчеркнул, что думал, что разрешить этот конфликт будет просто.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Трамп выразил уверенность в успехе Совета мира
